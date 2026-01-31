Cet écrivain passionné a installé une “chambre des momies” dans sa maison natale

Ville d’art et d’histoire au prestigieux passé maritime, Rochefort regorge de trésors et d’incontournables, de son port où trempe la reproduction de l’Hermione au Pont Transbordeur du Martrou, en passant par le Musée des Commerces d’Autrefois. Et entre deux pauses au cœur des nombreuses places et jardins de la ville, un détour s’impose également au n°141 de la rue Pierre Loti !

Une réouverture au public tant attendue

L’une des particularités de la ville de Rochefort, c’est cette collection de longues rues tirées au cordeau bordées de maisons aux façades en pierre de tuffeau blanche. Depuis 1919, l’une d’elles s’appelle “rue Pierre-Loti” et ce qu’on y trouve au numéro 141 connaît depuis près de cent cinquante ans une certaine attraction. La question qui se pose d’abord est évidemment : qui était ce fameux Pierre Loti ? Cet écrivain, voyageur et académicien est né ici, en 1850, sous le nom de Julien Viaud. Très attaché à Rochefort, il en fait, jusqu’à son décès en 1923, son port d’attache et l’écrin de ses souvenirs. Après avoir acquis cette maison, il passe une grande partie de sa vie à la transformer en un lieu théâtral où il se met en scène lors de fêtes mémorables en présence de quelques célébrités de l’époque, comme la célèbre comédienne Sarah Bernhardt, qui y est régulièrement conviée. À sa mort, l’écrivain n’a pas souhaité que sa maison soit livrée au public. Et si la demeure reste bien dans la famille lors des décennies suivantes, celle-ci est finalement cédée à la commune en 1969, avant d’être transformée en musée municipal. Mais en 2012, le musée doit toutefois fermer ses portes au public, car il nécessite de lourds travaux de réhabilitation, de consolidation et de restauration. Au total, 34 corps de métiers se sont succédés pour redonner sa splendeur à cette maison-musée, classée au titre des monuments historiques. Un défi qui aura duré 13 ans et les curieux sont, depuis quelques mois, désormais les bienvenus pour (re)découvrir l’univers extraordinaire de l’écrivain-voyageur.

Une demeure surprenante… à l’image de son propriétaire

Ici, toutes les périodes de la vie de Pierre Loti et toutes ses passions y sont représentées. Il faut dire que, pour accumuler tous ses trésors, l’auteur avait imaginé un ensemble imposant, formé de trois maisons : la première, celle de la famille, et deux autres achetées par lui-même en 1895 et 1897. Pour réunir toutes ses passions, Pierre Loti n’a pas hésité à abattre plusieurs murs porteurs, faire sauter des plancher ou encore ajouter un étage, affaiblissant par conséquence la structure générale. De quoi conférer à cette adresse une étonnante atmosphère entre caverne d’Ali Baba et créature de Frankenstein. Et ce n’est rien en comparaison de ce que l’on y trouve à l’intérieur ! Si les deux premières pièces, consacrées à la famille Viaud, n’ont rien de fantaisistes avec la présence de deux salons bourgeois à souhait, le voyage dans l’univers étonnante de Pierre Loti commence tout d’abord la salle Renaissance, pièce majestueuse qui reprend les codes des salles d’apparat de châteaux, où l’écrivain y recevait ses invités de marque. C’est d’ailleurs là que son corps sera exposé à sa mort en 1923, veillé par deux marins en armes, sous un amoncellement de couronnes. Exubérant vous pensez ? Attendez de voir la suite…

Un voyage autour du monde sans quitter Rochefort

Le voyage dans l’étonnante vie de Pierre Loti continue avec la pagode japonaise, aménagée en 1886. Un décor étonnant qui relève plutôt de l’Extrême-Orient, avec des objets venus, certes du Japon, mais aussi de Chine, du Tonkin… ou d’autres achetés à Paris, au Bon Marché. Vient ensuite la salle chinoise, autrefois meublée par les trésors de la Cité interdite pillée au moment de la révolte des Boxers. Un événement dont Loti a ramené pas moins de 800 kg de “souvenirs”. À l’image du personnage, cette salle a été inaugurée en 1903 par une fête extravagante en présence de 200 invités tous revêtus de costumes traditionnels et certains venus en pousse-pousse depuis la gare de Rochefort. Si cette salle chinoise a été détruite par un incendie au début des années 1920, des documents d’époque et le talent d’artisans ont permis de la reconstituer jusque dans ses moindres détails. Véritable déferlement d’ambiances et d’époques, à l’image de la salle gothique au premier étage, la maison de Pierre Loti abrite également une mosquée, sans doute la pièce la plus spectaculaire. Plafond syrien du XVIIIe siècle incrusté d’or, mihrab, cénotaphes couverts de soieries orientales, colonnes majestueuses ou encore céramiques achetées ou “récupérées” : le dépaysement est total ! Près de cette pièce, une sorte de couloir aménagé en bibliothèque est baptisé “chambre des momies” en raison des collections égyptiennes qu’il abrite. Comme un énième rappel que chaque pièce, en parfaite évocation de voyages ou de souvenirs, aura contribué à faire de cette maison un véritable musée parmi les plus étonnants de France.

Maison de Pierre Loti

141 Rue Pierre Loti

17300 Rochefort

Tarifs : 16,50 € (adulte) ; 6 € (12-18 ans)

Image à la une : Maison de Pierre Loti © AFP