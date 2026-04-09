Ce tout nouveau sentier côtier est le plus long du monde et il offre des paysages époustouflants

Le 19 mars 2026, chez nos voisins britanniques, le King Charles III England Coast Path a été inauguré par le roi Charles III. Cet itinéraire hors norme, qui épouse les contours sauvages de l’Angleterre sur plus de 4 300 kilomètres, est désormais le plus long sentier côtier du monde ! Et comme la randonnée est l’activité sportive préférée des Français, Zigzag vous emmène à la découverte de ces milliers de kilomètres de paysages époustouflants.
Une odyssée au fil des falaises et des marées
Une Angleterre grandeur nature
2026, l’année du littoral
L’inauguration du sentier marque aussi le coup d’envoi d’une année entière dédiée aux côtes anglaises. Festivals de fruits de mer, expositions artistiques face à la mer, chants marins… Le littoral devient une scène ouverte, où traditions et nature se rencontrent. Pensée comme un festival outdoor, cette “Année du Littoral” fait battre le cœur des villages de pêcheurs et des stations balnéaires tout au long de l’année 2026, avec un calendrier particulièrement riche : du célèbre Whitby Fish & Ships (16-17 mai, North Yorkshire) à la Falmouth Seafood Celebration (12-14 juin, Cornouailles), en passant par des expositions installées à même les falaises comme Ruins of the Tin Coast ou dans des lieux culturels avec Seurat and the Sea. À cela s’ajoutent les envoûtants chants marins des festivals comme l’International Sea Shanty Festival ou l’Exeter Quayside Shanty, qui font résonner pubs et quais au rythme des traditions. Au-delà de la fête, le sentier soutient déjà l’économie locale à hauteur de centaines de millions de livres par an et promet de redonner vie aux côtes anglaises, dans une approche de tourisme plus responsable, étalée sur toute l’année.
À la croisée du patrimoine, de l’écologie et du tourisme, ce sentier incarne une nouvelle manière de voyager : plus lente, plus immersive, plus consciente. Nul doute qu’il séduira les amateurs de randonnée, toujours plus nombreux, notamment en France, où 62 % de la population affirme avoir marché au cours des douze derniers mois, soit près de 30 millions de personnes. Alors si “un kilomètre à pied, ça use les souliers”… que dire de 4 327 km ?