Ce tout nouveau sentier côtier est le plus long du monde et il offre des paysages époustouflants

Le 19 mars 2026, chez nos voisins britanniques, le King Charles III England Coast Path a été inauguré par le roi Charles III. Cet itinéraire hors norme, qui épouse les contours sauvages de l’Angleterre sur plus de 4 300 kilomètres, est désormais le plus long sentier côtier du monde ! Et comme la randonnée est l’activité sportive préférée des Français, Zigzag vous emmène à la découverte de ces milliers de kilomètres de paysages époustouflants.

Une odyssée au fil des falaises et des marées

Le vent marin sur votre visage, le bruit des vagues en contrebas, et ce sentier qui s’étire à perte de vue entre plages désertes, falaises crayeuses et villages de pêcheurs : avec ses 4 327 km, l’England Coast Path s’impose comme le plus long sentier côtier balisé au monde. Derrière cette odyssée grandeur nature, plus de seize années de travail menées par Natural England ont permis d’ouvrir au public des portions de littoral longtemps restées secrètes. Des falaises spectaculaires des Seven Sisters aux marais salants du nord, chaque étape révèle une Angleterre brute et sauvage, où l’on avance au rythme des marées, entre ciel changeant et horizon infini. Et comme si le décor ne suffisait pas, le sentier lui-même s’adapte au temps qui passe : grâce au “rollback”, un ingénieux système de retrait dynamique, il se déplace lorsque la côte recule sous l’effet de l’érosion, garantissant la continuité du chemin pour les générations futures. Un projet fou, qui aura nécessité des années de travail, sept Premiers ministres et des milliers de kilomètres aménagés, comme le rappelle la BBC. Une Angleterre grandeur nature Bien plus qu’un itinéraire de randonnée, ce sentier est une invitation au voyage. Accessible à tous : des marcheurs aguerris aux promeneurs du dimanche, il traverse une mosaïque de paysages : plages, falaises, villes portuaires… avec quelques aventures en prime, comme la traversée du fleuve Merseyen ferry ou le passage à gué de la rivière Erme à marée basse. Et pour les plus téméraires, l’expérience peut se prolonger : relié aux côtes galloises et écossaises, le parcours permettrait à terme de faire le tour complet de la Grande-Bretagne à pied, soit près de 14 500 km !

2026, l’année du littoral

L’inauguration du sentier marque aussi le coup d’envoi d’une année entière dédiée aux côtes anglaises. Festivals de fruits de mer, expositions artistiques face à la mer, chants marins… Le littoral devient une scène ouverte, où traditions et nature se rencontrent. Pensée comme un festival outdoor, cette “Année du Littoral” fait battre le cœur des villages de pêcheurs et des stations balnéaires tout au long de l’année 2026, avec un calendrier particulièrement riche : du célèbre Whitby Fish & Ships (16-17 mai, North Yorkshire) à la Falmouth Seafood Celebration (12-14 juin, Cornouailles), en passant par des expositions installées à même les falaises comme Ruins of the Tin Coast ou dans des lieux culturels avec Seurat and the Sea. À cela s’ajoutent les envoûtants chants marins des festivals comme l’International Sea Shanty Festival ou l’Exeter Quayside Shanty, qui font résonner pubs et quais au rythme des traditions. Au-delà de la fête, le sentier soutient déjà l’économie locale à hauteur de centaines de millions de livres par an et promet de redonner vie aux côtes anglaises, dans une approche de tourisme plus responsable, étalée sur toute l’année.

À la croisée du patrimoine, de l’écologie et du tourisme, ce sentier incarne une nouvelle manière de voyager : plus lente, plus immersive, plus consciente. Nul doute qu’il séduira les amateurs de randonnée, toujours plus nombreux, notamment en France, où 62 % de la population affirme avoir marché au cours des douze derniers mois, soit près de 30 millions de personnes. Alors si “un kilomètre à pied, ça use les souliers”… que dire de 4 327 km ?

Découvrez le King Charles III England Coast Path