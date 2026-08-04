Ces 5 plages en bord de mer sont accessibles sans voiture depuis Paris

Envie de voir la mer sans prendre la voiture ? Plusieurs stations balnéaires sont accessibles en train depuis Paris, parfois avec une courte navette à l’arrivée. Plage de sable fin, falaises rocheuses ou balades à vélo, la côte de la Manche offre une jolie escapade d’une journée ou d’un week-end aux Franciliens. Voici cinq plages en bord de mer accessibles sans voiture depuis la capitale.

Le Touquet-Paris-Plage

Surnommé la « perle de la Côte d’Opale », Le Touquet attire les vacanciers pour sa grande plage de sable fin qui s’étend sur 11 kilomètres. Accessible en deux heures de train environ depuis Paris, la station est réputée pour ses villas Belle Époque et offre, à marée basse, un amusant terrain de jeux où pratiquer le char à voile ou le cerf-volant ! Par ailleurs, la ville possède de nombreuses rues commerçantes, un marché, des restaurants de fruits de mer et une forêt de pins pour les promenades…

Trajet : train depuis la gare du Nord vers la gare Étaples-Le Touquet, puis navette

Durée : 1 h 50

Durées indicatives, selon les horaires et les correspondances.

Deauville

Deauville demeure l’une des stations balnéaires les plus connues des Franciliens. En prenant un train direct depuis Paris, vous rejoignez sa vaste plage de sable blond, ses parasols colorés et ses mythiques Planches qui longent le littoral. Et puis, au-delà des baignades, vous pouvez faire un tour au casino, dans les galeries d’art ou même au Festival du cinéma américain qui revient chaque année ! Et pour ceux qui ne raffolent pas de fruits de mer, plusieurs restaurants mettent à l’honneur la cuisine normande, comme les fameuses galettes salées…

Trajet : train depuis la gare Paris Saint-Lazare vers la gare Trouville-Deauville

Durée : environ 2 h

Durée indicative, selon les horaires et les correspondances.

Trouville-sur-Mer

Séparée de Deauville par la Touques, Trouville-sur-Mer possède aussi une grande plage de sable accessible en deux heures de train environ depuis Paris. Au-delà des baignades, des villas anciennes, des terrasses et des rues commerçantes, vous pouvez aussi visiter le port de pêche. Chaque matin, les halles aux poissons proposent des produits frais, à déguster sur place ou dans les restaurants voisins.

Trajet : train depuis la gare Paris Saint-Lazare vers la gare Trouville-Deauville

Durée : environ 2 h

Durée indicative, selon les horaires et les correspondances.

Dieppe

Première station balnéaire créée en France au XIXe siècle, Dieppe est directement accessible en train depuis Paris. Une fois arrivé, vous pourrez profiter de sa plage de galets, ses impressionnantes falaises de craie, sa campagne normande et son joli front de mer. Idéal pour faire des promenades au calme, loin de la ville. Avec un peu de chance, vous pouvez aussi venir au moment du Festival international de cerf-volant, et sinon, il vous reste à visiter son château-musée, son port ou ses marchés…

Trajet : train depuis la gare Paris Saint-Lazare jusqu’à la gare de Dieppe

Durée : environ 2 h

Durée indicative, selon les horaires et les correspondances.

Berck-sur-Mer

Avec ses immenses étendues de sable, Berck-sur-Mer possède l’une des plages les plus vastes du nord de la France. La station est également connue pour les Rencontres internationales de cerfs-volants chaque printemps, ou pour l’observation d’une colonie de phoques qui vivent dans la baie protégée d’Authie. Son front de mer récemment rénové, ses pistes cyclables et ses espaces naturels offrent aussi de jolies balades aux promeneurs, avant de se ravitailler dans les restaurants servant des poissons, des moules-frites ou des produits de la baie.

Trajet : train depuis la gare Paris Gare du Nord vers la gare Rang-du-Fliers/Verton/Berck, puis navette

Durée : environ 2 h

Durées indicatives, selon les horaires et les correspondances.

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