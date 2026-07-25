Saint-Mammès, un village au bord de l’eau à visiter avec son Passe Navigo

Accessible en moins d’une heure depuis Paris, le village de Saint-Mammès est situé en Seine-et-Marne, au confluent de la Seine et du Loing. Ce village de bateliers aux quais fleuris, aux péniches et aux maisons anciennes offre une escapade paisible. Il suffit de se munir de son Passe Navigo, prendre la ligne R du Transilien, et descendre à sa gare !

Un ancien village de bateliers

Saint-Mammès s’est développé près de Paris grâce à son emplacement stratégique, au confluent du Loing et de la Seine. Devenu un village de mariniers, il vivait autrefois au rythme des péniches qui transportaient du bois du Morvan, du sable, des pierres de Bourgogne, du charbon ou encore de la pierre vers les marchés parisiens… Cette activité transforme profondément le village, dont une grande partie de la population vit directement ou indirectement de la batellerie.

En longeant les berges, vous pourrez découvrir un environnement qui a inspiré de nombreux peintres de l’école de Moret-sur-Loing et de Fontainebleau jusqu’aux impressionnistes, Alfred Sisley en tête. Même si le village n’est plus le même qu’au XIXe siècle, on retrouve des vestiges des maisons des bateliers, des chantiers de réparation navale, d’anciennes auberges ou des commerces liés à la navigation, un immense viaduc transformé en pont ferroviaire, ainsi que de nombreux bateaux amarrés.

Une promenade au bord de l’eau

Le village de Saint-Mammès est particulièrement apprécié pour dans ses promenades au frais. Les quais aménagés le long du fleuve permettent de marcher tranquillement au bord de l’eau, de s’installer sur un banc ou d’organiser un pique-nique face aux bateaux. On peut se reposer durant un temps en pleine nature, ou emprunter la Scandibérique à vélo pour traverser le village et découvrir plusieurs sites remarquables de Seine-et-Marne.

La visite peut facilement être complétée par une découverte des environs. À quelques minutes à pied se trouve Moret-Loing-et-Orvanne, célèbre pour ses remparts médiévaux, ses portes fortifiées et son moulin peint par Alfred Sisley, fasciné par la lumière qui se reflète sur le fleuve. Lors de votre promenade au fil de l’eau, vous pouvez donc rejoindre ce deuxième village de caractère et son centre historique en marchant seulement durant une quinzaine de minutes.

Un Passe Navigo suffit !

L’un des grands avantages de Saint-Mammès est sa proximité et son accessibilité depuis Paris. Vous pouvez prendre la ligne R du Transilien depuis la gare de Lyon et descendre directement à celle du village. Si vous avez un Passe Navigo, il n’est donc pas nécessaire de payer un supplément pour faire ce trajet, puisque la commune se situe en Île-de-France. Une fois arrivé, quelques minutes de marche suffisent ensuite pour atteindre les quais et le centre du village.

Cette simplicité d’accès fait de Saint-Mammès une destination parfaite pour une sortie improvisée. Par exemple, il est tout à fait possible de quitter Paris en matinée, de passer plusieurs heures à flâner le long de la Seine, de déjeuner dans un restaurant avec vue sur l’eau, puis de revenir en fin d’après-midi. Idéal pour trouver un coin au frais, au calme et accessible directement en train !

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Image à la une : © Fontainebleau Tourisme