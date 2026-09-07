En plein cœur de l’été, nous avons choisi une destination colorée et méconnue. À 45 minutes de Menton, Sanremo est la plus russe des villes italiennes, perchée au bord de la méditerranée. Située dans la province d’Imperia, au nord-ouest de l’Italie, vous aurez aussi la chance de profiter des Alpes Ligures qui ne sont pas loin. À Sanremo, c’est le printemps toute l’année : le climat est idéal pour découvrir cette ville quand vous le souhaitez ! On vous emmène. Avanti !

La Russie à 45 min de Menton

Si la Russie se trouve à 45 min de Menton, c’est grâce à un premier personnage principal de cette grande histoire : Maria Alexandrovna. L’épouse du tsar Alexandre II a passé deux hivers à Sanremo en 1874 et 1875. À cette époque, on chérissait déjà la Riviera pour son climat doux, idéal pour les personnes qui souffraient de maladies respiratoires. Le séjour de Maria Alexandrovna a lancé une véritable mode parmi l’aristocratie russe. Illico presto, les familles on fait construire leurs maisons impériales à Sanremo. Plus encore : établissements de bains, pharmacie… Un bout de Russie s’est très vite installé en Italie. D’ailleurs, les palmiers de la ville qui se trouvent le long de la promenade en bord de mer étaient un cadeau de l’épouse du tsar Alexandre II ! C’est pour cela que la promenade du front de mer de Sanremo se nomme « Corso Imperatrice ».

Évidemment, l’immense communauté russe de Sanremo a fini par vouloir sa propre église. Avant, on célébrait les offices orthodoxes dans des chapelles privées, jusqu’à ce qu’un immense projet voie le jour : le Chiesa Rusa. La première pierre de cette sublime église a été posée en décembre 1912, puis le bâtiment a été inauguré le 23 décembre 1913. Le tsar Nicolas II a participé financièrement au projet : une collecte fonds en Russie a permis d’atteindre les 2000 roubles, sur les 18000 roubles nécessaires. Surtout, Alexeï Chtchoussev est associé au projet, et quelques années plus tard, l’architecte russe va concevoir le mausolée de Lénine. L’architecte de renom n’est jamais venu personnellement à Sanremo, puisque le chantier a été suivi sur place par l’ingénieur local Pietro Agosti. Une chose est sûre : Chtchoussev a participé rigoureusement au projet, mais le télétravail n’existait pas à l’époque pour l’impliquer davantage !

La Chiesa Rusa a été construire à une vitesse folle : il aura fallu seulement 100 jours de travail. L’histoire russe ne sera malheureusement pas aussi clémente, car quatre ans plus tard : Nicolas II abdique. Les morceaux de Russie présents à Sanremo racontent l’apogée de l’histoire de la Russie impériale, et les dernières années avant son déclin.

Sanremo : ville anti-pirates

La Chiesa Rusa se trouve en plein cœur de la ville. Si vous êtes citadins, vous aimerez les allées passantes et bruyantes, non loin de la plage. Nous vous conseillons cependant de ne pas aller faire trempette à Sanremo : les plages sont très petites et peu agréables. Les premiers points d’intérêts sont l’église russe et la promenade, mais après avoir fait du lèche vitrine non loin du casino de Sanremo, on vous encourage à déambuler au cœur de l’ancien quartier médiéval de la Pigna. Ce qu’on a préféré, c’est qu’au fil de notre montée, les foules touristiques s’estompaient. Si vous vous armez d’un bon cardio, vous serez récompensés par la paix. Ruelles grimpantes, voûtes, escaliers : à certains endroits, la lumière du soleil ne passe même pas ! Vous aurez l’impression de remonter dans le temps, mais gare à la chaleur qui stagne dans ces petites allées.

Le quartier, fondé autour de l’an 1000, doit son nom à l’organisation de ses rues et fortifications qui rappellent les écailles d’une pomme de pin (pigna). Le quartier s’est progressivement agrandi et fortifié jusqu’au XVIe siècle pour protéger les habitants des pirates ! C’est bel est bien au bout de ce labyrinthe anti-pirates que le Giardini Regina Elena a vu le jour.

Rendez-vous en Italie

1887 : un puissant séisme frappe la Riviera ligure; une partie haute de la vieille ville est touchée. Beaucoup de structures anciennes manquent de s’effondrer, alors elles sont détruites. Malheureusement, cela entraîne la destruction de nombreux trésors patrimoniaux, comme une tour médiévale datant de 1217. Pourtant, c’est bel et bien ce tremblement de terre qui va être à l’origine du plus beau jardin de Sanremo : à visiter obligatoirement !

Après 1890, la partie supérieure de Sanremo est aménagée en terrasses successives reliées par des escaliers. Enfin, cet espace est converti en parc public. Palmiers, cèdres, pins… Aujourd’hui, vous y serez à l’ombre, et pourrez y profiter du vent marin. Dans ce parc unique, vous craindrez beaucoup moins la chaleur ! En plus, il a été restauré en 2025. La reine Elena était la deuxième reine d’Italie, cette, fois, exit la Russie. Vous retrouverez l’Italie dans toute sa splendeur, dans ce jardin paisible que vous ne voudrez plus quitter. De quoi terminer votre découverte de Sanremo en beauté !

Questions pratiques sur Sanremo

Que voir à Sanremo pour découvrir les endroits les plus insolites de la ville ?

Sanremo mérite notamment le détour pour son quartier médiéval de la Pigna, son église orthodoxe russe (Via Nuvoloni 2, 18038 Sanremo IM, Italie) et les Giardini Regina Elena (Via Galileo Galilei, 226 Sanremo).

Pourquoi y a-t-il une église russe à Sanremo ?

L’église orthodoxe russe de Sanremo témoigne de l’importante présence de l’aristocratie russe dans la ville à partir de la fin du XIXe siècle, notamment après les séjours de l’impératrice Maria Alexandrovna en 1874 et 1875. La première pierre de l’église est posée en 1912 et l’édifice est inauguré en décembre 1913.

Quel jardin visiter à Sanremo pour profiter d’une belle vue et se mettre à l’ombre ?

Les Giardini Regina Elena, aménagés sur les hauteurs de Sanremo après les transformations consécutives au séisme de 1887, offrent un cadre paisible entre palmiers, cèdres et pins.

Sanremo, Italie 18038

Photo à la une : Église orthodoxe de Sanremo, Chiesa Rusa © Adobestock, eve81