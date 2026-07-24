Cette incroyable maison penchée à moins de 2h de Paris semble défier le temps depuis le XVème siècle

À moins de 2h de Paris se cache une petite merveille médiévale qui semble défier les lois de la gravité. Dans une ruelle pavée du vieux Troyes, une façade en bois attire les regards : légèrement penchée, comme si les siècles avaient fini par la faire basculer. Mais la Maison du Dauphin est toujours là, fidèle au rendez-vous depuis 1472. Surnommée la « tour de Pise de l’Aube« , elle est devenue l’un des symboles de la cité champenoise.

Troyes, le royaume des maisons en pans de bois

Pas besoin de partir en Italie pour admirer une bâtisse qui semble jouer avec les lois de la gravité. Dans la capitale européenne du vitrail, entre les ruelles médiévales et les façades aux couleurs pastel, les maisons en pans de bois donnent à Troyes des airs de décor de parc d’attraction. Avec leurs poutres apparentes, leurs façades étroites et leurs silhouettes parfois très hautes, elles ressemblent à des maisons de poupées grandeur nature. Car le centre historique de Troyes, dont la forme vue du ciel évoque un bouchon de champagne, conserve l’un des ensembles de maisons en pans de bois les plus remarquables et les mieux préservés de France. Un patrimoine exceptionnel qui donne à la cité champenoise son charme si particulier, avec plus de 3000 maisons en pans de bois encore visibles dans ses rues.

Et parmi ces trésors se cache la plus ancienne demeure en pans de bois de la ville. À l’angle des rues Kléber et Célestin-Philbois, la Maison du Dauphin veille sur le vieux Troyes depuis 1472. Une date gravée dans le manteau de sa cheminée rappelle l’ancienneté exceptionnelle de cette bâtisse. Son nom vient d’un mystérieux blason sculpté sur une poutre : les armes du Dauphin de France, autrement dit le fils aîné du roi régnant. Mais que vient faire un symbole royal sur la façade d’une maison troyenne ? Le mystère reste entier. Selon une première hypothèse, son propriétaire, un riche drapier, aurait été fournisseur de la couronne. Une autre raconte qu’il aurait simplement eu l’honneur de rencontrer le Dauphin, peut-être le fils aîné de François Ier. Cette énigme contribue encore aujourd’hui à faire de la Maison du Dauphin l’un des monuments les plus emblématiques de Troyes. Restaurée dans le respect de son architecture d’origine en 2004 et classée monument historique depuis 1995, elle incarne à elle seule le charme médiéval de la cité champenoise.

Une maison qui penche… mais qui résiste

Avec ses six travées, ses fenêtres à meneaux et son encorbellement, la Maison du Dauphin incarne l’architecture traditionnelle troyenne. Typique des demeures médiévales de la cité, elle présente une ossature à pans de bois, un toit à pignon et une cour intérieure pavée qui témoignent du savoir-faire des artisans du XVème siècle. Près d’un demi-siècle après sa construction, en 1524, un terrible incendie ravage une grande partie de Troyes. Mais le quartier où se dresse la Maison du Dauphin est épargné. La demeure traverse ainsi les siècles, résistant aux flammes, aux modes et aux transformations de la ville. Aujourd’hui, ce qui attire immédiatement le regard des visiteurs, c’est sa façade légèrement penchée. Est-elle sur le point de s’effondrer ? Pas vraiment. Comme beaucoup de maisons anciennes construites en bois et en torchis, elle a évolué avec le temps. Les mouvements du sol, le poids des siècles et les modifications successives ont peu à peu façonné cette inclinaison si particulière, devenue sa marque de fabrique, à l’instar de la célèbre tour de Pise en Italie. Une silhouette étonnante qui a fait de la Maison du Dauphin l’un des emblèmes de la ville de Troyes.

Un nouveau chapitre pour l’icône de Troyes

En octobre 2024, la ville de Troyes a racheté la Maison du Dauphin pour 835 000 euros auprès de propriétaires qui souhaitaient s’en séparer. Désormais propriété municipale, cette demeure emblématique attend encore de connaître sa nouvelle vie. Les projets sont à l’étude, mais une chose ne change pas : elle occupe une place particulière dans le cœur des Troyens. Plus qu’un simple bâtiment ancien, elle raconte l’histoire d’une ville qui a su préserver son âme médiévale.

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