La ville qui a vu décoller Ariane… et Ousmane Dembélé

À l’occasion de la Coupe du monde 2026, nous vous faisons découvrir les villes qui ont vu naître les joueurs de l’équipe de France. Après Bondy, berceau de Kylian Mbappé et de William Saliba, direction Vernon, dans l’Eure, où est né Ousmane Dembélé, Ballon d’Or et figure majeure des Bleus.

Le destin royal de Vernon

Lorsqu’on évoque Vernon, c’est souvent l’image du Vieux Moulin suspendu au-dessus de la Seine qui vient à l’esprit. Pourtant, cette ville normande de 24 000 habitants, située entre Paris et Rouen, a bien d’autres atouts. À seulement 45 minutes de Paris et aux portes de Giverny, Vernon cache une histoire millénaire faite de batailles, de rois, de conquêtes, de renaissances… et même d’un Ballon d’Or. Mentionnée pour la première fois en 750 sous Pépin le Bref, la cité doit son destin à sa position stratégique entre le duché de Normandie et le royaume de France. Une situation qui lui vaudra de nombreuses convoitises au fil des siècles.

Cette position privilégiée attire également les plus grands souverains du royaume. Saint Louis (celui qui rend la justice sous un chêne) fait ainsi étape à Vernon à trente-deux reprises lors de ses déplacements en Normandie. En 1227, il y fonde même un Hôtel-Dieu destiné à accueillir les malades et les plus démunis. Deux siècles plus tard, c’est au tour de Louis XI d’y rencontrer Charles le Téméraire. Les deux hommes y signent une trêve en 1467, faisant de la cité normande un lieu de négociation majeur entre les grandes puissances de l’époque. Au fur et à mesure, Vernon s’impose comme un carrefour politique où se croisent rois, seigneurs, militaires et diplomates.

Le Vieux Moulin, emblème de la ville

On l’évoquait en introduction, impossible de visiter Vernon sans s’arrêter devant son monument le plus célèbre. Construit au XVIème siècle sur les piles d’un ancien pont médiéval détruit pendant les guerres, le Vieux Moulin semble poser sur les vestiges de ce dernier. Ancien moulin à eau devenu maison à colombages, l’édifice est désormais l’une des seules bâtisses sur pont de France. Avec sa structure à colombages et son reflet dans les eaux de la Seine, il est devenu l’un des monuments les plus photographiés de Normandie. Son charme a séduit de nombreux artistes, notamment les peintres impressionnistes qui fréquentaient la région. Aujourd’hui encore, il constitue l’un des plus beaux panoramas de la vallée de la Seine.

Une cité médiévale qui a traversé les siècles

Malgré les destructions subies au cours de son histoire, Vernon conserve de nombreux témoignages de son passé médiéval. La collégiale Notre-Dame, dont les origines remontent au XIème siècle, domine encore le centre-ville. Son architecture mêle les styles roman et gothique. En poursuivant la balade dans les rues du centre, on découvre également plusieurs maisons à colombages ainsi que les vestiges des anciennes fortifications. La Tour des Archives, rappelle le puissant château édifié par Philippe Auguste pour surveiller cette frontière tant convoitée. Plus discrète mais tout aussi remarquable, la Tour des Farines constitue l’un des rares vestiges encore visibles des remparts qui entouraient autrefois la ville. Et puis, à quelques minutes du centre-ville se dresse l’un des plus beaux trésors du département de l’Eure : le château de Bizy. Souvent surnommé le « Versailles normand », cet élégant domaine du XVIIIème siècle séduit par son architecture classique, ses jardins et surtout ses impressionnantes écuries. Ces dernières comptent parmi les plus remarquables de France. Le château a également connu une carrière cinématographique. Les lieux ont notamment servi de décor au film « Le Colonel Chabert », avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant, adaptation du célèbre roman de Balzac.

De l’aventure spatiale au Ballon d’Or

L’histoire de Vernon ne s’est évidemment pas arrêtée au Moyen Âge. À partir des années 1950, Vernon devient l’un des centres névralgiques de l’industrie aérospatiale française grâce à l’implantation d’importants sites de recherche dédiés à la propulsion des fusées. Les moteurs des programmes Ariane ont notamment été développés sur ce territoire, faisant de cette paisible ville normande un acteur majeur de la conquête spatiale européenne. Et si Vernon a contribué à envoyer des fusées dans l’espace, elle a aussi vu décoller la carrière d’un certain Ousmane Dembélé. Né ici en 1997, le Ballon d’Or 2025 est aujourd’hui l’un des plus prestigieux ambassadeurs de la ville. S’il grandit ensuite à Évreux, dans le quartier de la Madeleine, c’est bien à Vernon que débute son histoire. Repéré très jeune pour sa vitesse et sa technique, il gravit rapidement les échelons jusqu’à devenir l’un des meilleurs joueurs de sa génération. Champion du monde en 2018 avec l’équipe de France, double vainqueur de la Ligue des champions, champion de France et d’Espagne à plusieurs reprises, Ousmane Dembélé a construit un palmarès exceptionnel qui l’a conduit au sacre suprême : le Ballon d’Or 2025.

Une halte culturelle aux portes de Giverny

Entre le Vieux Moulin, ses vestiges médiévaux, son château et ses destins extraordinaires, Vernon compose un voyage à travers les siècles. Souvent éclipsée par sa célèbre voisine Giverny, la ville n’en reste pas moins une étape pleine de charme pour les visiteurs venus sur les traces de Claude Monet. Son musée municipal abrite des collections consacrées à l’impressionnisme et à l’histoire locale, tandis que les quais de Seine, les ruelles du centre ancien et les nombreux espaces verts offrent un cadre idéal pour une promenade, avant ou après une escapade à Giverny.

Mais Vernon ne se découvre pas uniquement au fil de ses paysages : elle se goûte aussi. Depuis quelques années, la ville s’est dotée de sa propre douceur, la « Giverny Cherry », une pâtisserie raffinée qui met à l’honneur la cerise, fruit emblématique du territoire, mêlée à de la poudre d’amande sous une fine coque délicate. Une douceur locale à savourer comme un clin d’œil au territoire… ou pourquoi pas devant le prochain match de l’équipe de France ?

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