Où voir les matchs de la Coupe du Monde 2026 à Paris ?

Du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du Monde de football va se jouer de l’autre côté de l’Atlantique, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais à Paris aussi, les supporters (que nous sommes) comptent bien mettre l’ambiance. Fan zones en plein air, halles festives, écrans géants, food courts XXL : plusieurs lieux ont déjà annoncé des retransmissions dans la capitale et autour. Voici les spots à suivre pour voir les matchs de la Coupe du Monde 2026 à Paris, avec une liste qui sera enrichie au fil des annonces.

Le match France-Sénégal à l’Atelier des Lumières

Pour célébrer l’entrée des Bleus dans cette Coupe du Monde de la FIFA™, le match France-Sénégal, qui se déroulera le 16 juin 2026, une soirée immersive dans un lieu insolite sera proposée ! En effet, le match sera projeté sur écran géant à l’Atelier des Lumières, dans le 11e arrondissement, dans une scénographie immersive à 360°. Une expérience proposée par Hisense, sponsor officiel de cette compétition, qui s’annonce assez spectaculaire Les festivités débuteront bien avant le match puisque des sessions de gaming, des compétitions sur console, des mini-jeux interactifs autour de l’univers du football, mais aussi des expériences inédites autour des innovations de la marque sont prévues. Une manière originale de vivre ce premier temps fort de la compétition.

Le Club Coca-Cola, une fan zone sur les quais de Seine

C’est l’une des premières fan zones parisiennes annoncées pour la Coupe du Monde 2026. Du 12 juin au 19 juillet, le Club Coca-Cola s’installera au Quai de la Photo, dans le 13e arrondissement, avec une programmation pensée pour faire vivre la compétition au bord de la Seine. Le lieu ouvrira dès midi, avant de passer pleinement en mode Coupe du Monde à partir de 16h, avec retransmissions, animations et expériences autour du football.

Avec une capacité annoncée jusqu’à 800 personnes par jour, cette fan zone devrait vite devenir l’un des QG les plus convoités du Mondial à Paris. L’entrée est gratuite, mais la réservation est conseillée, surtout pour les grandes affiches et les matchs de l’équipe de France.

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La Fan Zone LEGO, le spot familial à La Villette

Autre rendez-vous déjà confirmé : la Fan Zone LEGO au Parc de la Villette. Installée au pied de la Géode, sur la Prairie Nord, elle sera ouverte du 13 juin au 19 juillet 2026, tous les jours de 12h à 21h. L’accès sera gratuit, avec réservation recommandée, et le lieu sera sans alcool, ce qui en fait une option particulièrement adaptée aux familles ou à celles et ceux qui cherchent une ambiance plus tranquille que les grosses soirées de supporters. Au programme, on retrouvera bien sûr les matchs sur écran géant, mais aussi des animations autour de l’univers LEGO : ateliers de construction, fresque collaborative, espace créatif, jeu de tir de précision et même matchs de foot à 5. C’est probablement l’une des fan zones les plus originales annoncées à Paris pour cette Coupe du Monde 2026, avec une ambiance plus ludique que festive, mais tout aussi conviviale.

Les matchs des Bleus au Grand Rex

La mythique salle du Grand Rex, reconnu comme le plus beau cinéma du monde, comptera également parmi les lieux où vivre cette Coupe du Monde 2026. Les matchs de l’équipe de France y seront, en effet, diffusés, avec un premier rendez-vous fixé au mardi 16 juin 2026 à 21h pour le match France-Sénégal (ouverture des portes à 19h30). Des retransmissions qui se dérouleront dans des conditions assez exceptionnelles entre les fauteuils confortables, la climatisation, l’écran géant, et l’ambiance de folie qui promet d’être au rendez-vous puisque la salle peut accueillir 2700 spectateurs ! Des commentateurs sont également annoncés sur place ainsi que des animations exclusives. Les places sont proposées autour de 20€, selon la billetterie, mais dépêchez-vous car elles risquent de partir comme des petits pains !

Communale Saint-Ouen, la grande halle en mode Coupe du Monde

À Saint-Ouen, Communale se prépare aussi à vivre un mois très foot. Du 11 juin au 19 juillet 2026, la grande halle passera en mode Coupe du Monde avec des retransmissions sur grands écrans, des restaurants ouverts toute la soirée, des chill zones et une ambiance pensée pour suivre les matchs entre amis. Le genre d’endroit où l’on s’éternise bien volontiers. Le lieu annonce aussi une vraie programmation autour de la compétition : baby-foot XXL, tournois e-sport, DJ sets, animations, flocage de maillot, pop-up vintage ou encore playlists inspirées des nations en jeu. Pour celles et ceux qui aiment les matchs dans une ambiance food court, festive et un peu électrique, Communale Saint-Ouen risque bien de devenir l’un des spots les plus vivants du Grand Paris pendant le Mondial.

Ground Control, le QG foot et festif du 12e arrondissement

Dans le 12e arrondissement, Ground Control prépare également une programmation spéciale Coupe du Monde 2026. Du 11 juin au 19 juillet, la grande halle parisienne diffusera les matchs sur écrans géants et proposera tout un programme autour du football : terrain en libre accès, DJ sets, gaming, ateliers, projections, animations sportives et rendez-vous collectifs. L’intérêt de Ground Control, c’est justement cette ambiance qui dépasse la simple retransmission. On vient regarder un match, mais aussi jouer, débattre, danser, grignoter, retrouver des amis et refaire la rencontre pendant des heures. Pour celles et ceux qui veulent vivre la Coupe du Monde dans un lieu vivant, populaire et très parisien, c’est clairement une adresse à garder en tête.

La Felicità, le food market XXL ressort les crampons

Du côté de Station F, La Felicità renfile les crampons pour la Coupe du Monde 2026. Le grand food market italien de Big Mamma diffusera les matchs du 11 juin au 19 juillet, avec une ambition clairement annoncée : faire encore plus grand que pendant l’Euro. Après l’ambiance très festive des précédentes compétitions, le lieu promet une nouvelle édition en format XXL, idéale pour celles et ceux qui aiment vivre les matchs dans une atmosphère bruyante, joyeuse et très conviviale. Pour l’occasion, La Felicità annonce l’ajout d’un grand écran supplémentaire, ce qui portera le dispositif à cinq écrans au total pour suivre les Bleus et les grandes affiches du Mondial. Le calendrier précis des diffusions doit encore être dévoilé, mais le spot a déjà tout pour devenir l’un des QG les plus animés de la rive gauche : grandes tablées, pizzas, cocktails, ambiance de bande et ferveur de supporters. On le sait, La Felicità a le don d’organiser des évènements dont on se souvient.

Des quais de Seine aux grandes halles parisiennes, en passant par les food courts, les cinémas et les fan zones familiales, Paris commence déjà à dessiner sa carte des meilleurs spots où regarder les matchs de la Coupe du Monde 2026 sur écran géant.