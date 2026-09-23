Ce village aux portes de Paris cache des îles et une étonnante cascade en bord de Seine

À seulement 25 minutes de Saint-Lazare, Villennes-sur-Seine est l’une de ces destinations franciliennes qui donnent rapidement l’impression d’être parti loin. Avec son vieux centre plein de charme, ses îles verdoyantes, ses promenades au fil de l’eau et sa surprenante cascade cachée dans un parc, le dépaysement est garanti ! Accessible directement avec la ligne J du Transilien, ce village des Yvelines est une jolie idée d’escapade pour prendre l’air sans voiture et sans quitter la zone du passe Navigo…

Un village ancien posé au bord de la Seine

À la sortie de la gare, pas besoin de prévoir un itinéraire compliqué : le centre de Villennes-sur-Seine et les berges se découvrent facilement à pied. La commune s’est développée autour de la Seine, qui reste aujourd’hui encore le fil conducteur de la balade. On commence par rejoindre le cœur ancien du village et l’église Saint-Nicolas, dont l’histoire remonte à près d’un millénaire. La paroisse de Villennes est attestée dès 1007 et l’église aurait été construite dans la seconde moitié du XIe siècle, ce qui en fait l’une des plus anciennes du diocèse de Versailles. Partiellement endommagée pendant la guerre de Cent Ans, elle conserve notamment son architecture romane et des chapiteaux sculptés. Son clocher, lui, remonte à la fin du XVIe siècle, tandis que son portail néo-roman a été ajouté en 1875.

Mais le charme de Villennes tient surtout à son atmosphère. En descendant vers la Seine, on découvre des quais paisibles, des pontons, de grandes propriétés entourées de verdure et, face aux berges, les îles qui découpent le fleuve. Un décor assez inattendu à quelques dizaines de kilomètres seulement du centre de Paris.

Une grotte et une cascade cachées dans un parc

Autre curiosité à ne pas manquer : le parc du Docteur Fauvel, en plein cœur de Villennes. Ce petit écrin de verdure conserve l’un des vestiges les plus étonnants de l’ancien domaine du château de Villennes : une grotte artificielle accompagnée d’une cascade. L’aménagement remonte à 1869. Jean-Baptiste Paradis, journaliste parisien et alors propriétaire du château, souhaite mettre en scène le cours du ru qui traverse son domaine. Il fait appel au paysagiste Louis-Sulpice Varé, notamment connu pour avoir participé à l’aménagement du bois de Boulogne. Celui-ci imagine un décor romantique fait d’eau, de rocailles et de végétation, dont une partie est encore visible aujourd’hui dans le parc. Avec ses petits ponts, ses arbres et le bruit de l’eau, l’endroit renforce encore cette étrange impression d’être parti bien au-delà des Yvelines.

Découvrir la Seine autrement

À Villennes, la balade peut aussi se poursuivre directement sur la Seine. Le village est devenu l’un des spots de loisirs nautiques du secteur : il est notamment possible d’y pratiquer le canoë, le kayak ou le paddle avec le club Les Ragondins. D’autres activités, comme le wakeboard, le wakesurf ou le ski nautique, sont également proposées sur le fleuve. Une manière assez originale de découvrir les environs, en naviguant entre les bras de Seine, les berges arborées et les maisons installées au bord de l’eau. Les activités dépendent évidemment de la saison et des conditions de navigation : mieux vaut donc vérifier les créneaux et réserver avant de venir.

Et si l’on préfère rester sur la terre ferme, il suffit de poursuivre tranquillement le long des quais. Villennes est justement le genre de destination qui ne nécessite pas d’enchaîner les visites : l’intérêt est aussi de marcher au hasard des rues et de profiter du fleuve.

Pousser la balade jusqu’à la maison d’Émile Zola

Pour transformer la balade à Villennes en véritable escapade, il suffit ensuite de continuer jusqu’au village voisin de Médan, accessible à pied depuis Villennes. Une vingtaine de minutes de marche permettent de rejoindre l’un des lieux littéraires les plus importants des environs de Paris : la Maison Zola – Musée Dreyfus. Émile Zola avait fait de cette maison de Médan son refuge loin de Paris. Aujourd’hui restaurée, elle permet de pénétrer dans l’univers de l’écrivain, tandis qu’un musée voisin est consacré à Alfred Dreyfus et à l’Affaire qui bouleversa la France à la fin du XIXe siècle. Les deux lieux forment désormais un même ensemble culturel.

Entre les vieilles pierres du village, les berges de Seine, la petite cascade du parc Fauvel et cette parenthèse littéraire à Médan, Villennes-sur-Seine offre ainsi tout ce que l’on recherche pour une échappée belle d’une journée. Avec un avantage non négligeable : depuis Saint-Lazare, la ligne J permet de rejoindre la gare de Villennes-sur-Seine en environ 25 minutes. Pas besoin de voiture pour avoir l’impression d’être parti en week-end !

Informations pratiques

Villennes-sur-Seine – 78670

Accès : ligne J du Transilien depuis Paris Saint-Lazare, arrêt Villennes-sur-Seine

Temps de trajet : environ 25 minutes

Centre-ville et berges accessibles à pied depuis la gare

Église Saint-Nicolas

Place de l’Église, 78670 Villennes-sur-Seine

Accès gratuit – ouverte toute l’année

Parc du Docteur Fauvel

78670 Villennes-sur-Seine

Maison Zola – Musée Dreyfus

26 rue Pasteur, 78670 Médan

Du mercredi au dimanche : 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Maison Zola + Musée Dreyfus : 15 € en plein tarif, sur réservation

Musée Dreyfus seul : 9 € (Maison Zola⁠)