Le Ballon de Paris, une envolée à 150 mètres d’altitude au-dessus de la capitale

Vous connaissez Paris à votre échelle, mais avez-vous déjà vu la capitale depuis ses hauteurs ? Au sud de Paris, en plein cœur du parc André-Citroën (15e), une montgolfière gonflée à l’hélium vous embarque le temps d’un voyage dans les airs… En compagnie d’une trentaine de personnes, le Ballon Generali de Paris, plus grand ballon captif au monde, s’élève jusqu’à 150 mètres de haut et offre une vue panoramique sur l’ensemble de la ville.

Un ballon dans Paris ?

Il est rare de croiser un immense ballon dans un parc parisien, à l’exception de la fameuse vasque olympique installée durant l’été dans le jardin des Tuileries… Mais le Ballon Generali de Paris habite quant à lui le parc André-Citroën depuis… 1999 ! À l’origine, le maire Jean Tiberi avait accueilli ce projet dans le cadre des festivités de l’an 2000. S’il devait rester provisoirement, il est finalement prolongé, puis remplacé par de nouveaux systèmes gonflables au fil des années.

En 2008, il est décidé de présenter un ballon changeant de couleur selon la qualité de l’air ambiant dans Paris. Ainsi, le vol permettait de repérer s’il était très pollué (rouge), médiocre (orange) ou sain (vert). Mais dès 2013, la compagnie d’assurances italienne Generali noue un partenariat avec la Ville et le remplace par un nouveau ballon, cette fois blanc et équipé d’un système auto-nettoyant. Si celui-ci est souvent dégonflé et vêtu d’une nouvelle enveloppe, son succès reste toujours le même auprès du public, avec plus d’un million de visiteurs entre 1999 et 2019.

Le plus grand ballon captif

Le Ballon de Paris peut, à lui tout seul, élever jusqu’à 30 passagers, ce qui en fait le plus grand ballon captif au monde. Avec des dimensions de 34 mètres de haut pour 22,5 mètres de diamètre, il est plus élevé qu’un immeuble de dix étages. Son vol peut monter jusqu’à 150 mètres d’altitude, et pour des vols scientifiques, peut même atteindre les 300 mètres ! Son système électrique et le recyclage de son hélium permettent aussi d’en faire l’un des aéronefs les moins polluants du monde.

Si vous souhaitez faire un vol, rendez-vous d’abord sur le site du Ballon de Paris, afin de vous assurer que les conditions météorologiques le permettent. Ensuite, vous pourrez acheter une place et vous y rendre à tout moment de la semaine, de 9h à 21h – les organisateurs vous suggèrent toutefois de privilégier des horaires en semaine ou au matin pour éviter les périodes de forte affluence. Ensuite, le vol durera une dizaine de minutes avant de vous reposer à terre, en plein cœur du parc André-Citroën.

Une mesure de la qualité de l’air

Le Ballon de Paris n’est pas seulement une attraction. Il est aussi un outil utile à quatre laboratoires du CNRS pour mesurer la qualité de l’art dans l’atmosphère parisienne. Le ballon est en effet équipé de plusieurs appareils permettant de compter les particules ultrafines, étudier l’ozone en temps réel, identifier les principaux gaz à effet de serre et les pollens. Les vols sont donc l’occasion de prendre une grande quantité de mesures, notamment ceux réservés aux scientifiques.

Le Ballon de Paris

Parc Citroën, 75015 Paris

Tous les jours, 9h-21h

À lire également : “Ma première fois à l’opéra”, le bon plan pour découvrir l’art lyrique en famille

Image à la une : © Ballon de Paris