Le Barbecue Fest débarque en Normandie ce week-end

À 2h de Paris, en Normandie, l’Hippodrome de Clairefontaine se prépare à accueillir la toute première édition normande du Barbecue Fest : un festival dédié à la culture du barbecue, à la gastronomie du feu et à la musique live. Un évènement festif incontournable qui vous attend pour ce week-end de Pentecôte, du samedi 23 au lundi 25 mai 2026

Le festival du barbecue en Normandie

C’est la toute première fois qu’un événement d’une telle envergure, entièrement centré sur la culture barbecue, se tient en France. Et ce n’est pas un simple marché de street food, ni un concert avec quelques stands à l’entrée : le Barbecue Fest Normandie propose une expérience complète, structurée en plusieurs villages thématiques qui cohabitent du matin jusqu’au soir sur le vaste site de l’hippodrome. Feu, son, terroir normand et compétition s’y mêlent dans un format que les Anglo-Saxons pratiquent depuis longtemps, et que Deauville s’apprête à adopter avec impatience.

Les villages à explorer sur le Barbecue Fest

Chaque espèce thématique a sa propre atmosphère. Le village Street Food BBQ regroupe une sélection de restaurateurs et d’artisans de la flamme : Boukané, H.O.M Steakhouse, Le Cochon Voyageur, Maison Henri Morel, Melt, le Moulin de Saint-Georges et Soon Grill. La Halle des Producteurs met en valeur les filières normandes, viandes, produits de la mer, algues, dans une logique de circuit court assumée. Pimentopolis, le village entièrement consacré aux sauces piquantes, complète ce panorama gourmand, auquel s’ajoute le Village Viking pour les amateurs d’ambiances plus nordiques autour du feu.

Des chefs sur scène

Les Cooking Shows constituent l’un des rendez-vous les plus attendus du festival. Sur la scène dédiée, une sélection de chefs se succèderont pour des démonstrations live autour du feu, avec conseils, techniques et dégustations partagées avec le public. L’affiche est sérieuse : Christophe Bezannier, chef exécutif de l’Hôtel Barrière Le Normandy, Christophe Pacheco, chef exécutif et Meilleur Ouvrier de France à l’Auberge La Mère Poulard, Benjamin Siwek, chef pâtissier exécutif du Resort Barrière Deauville, mais aussi Clément Ponseel, Jarvis Scott (fondateur de Turbulent à Trouville) et Carlos Bear. Chaque passage sur scène mêlera maîtrise du feu, identité normande et générosité.

Le Piment d’Or, la compétition la plus brûlante de France

Le dimanche 24 mai se tiendra la demi-finale du Piment d’Or, seul championnat de sauces piquantes de France. 30 candidats sélectionnés s’affronteront en public selon une progression implacable : du poivron doux (0 Scoville) jusqu’au Carolina Reaper et ses 2 200 000 unités, en passant par le Jalapeño, le Cayenne, le Habanero et le Ghost Pepper. Le vainqueur rejoidra la finale parisienne prévue les 4 et 5 juillet sur l’Île des Impressionnistes à Chatou. Pour les spectateurs, la compétition promet d’être mémorable !

Une programmation musicale intense

Rock, groove, électro et musiques du monde accompagneront aussi les trois journées sans interruption. En têtes d’affiche : Fulgeance le samedi 23, The Lanskies le dimanche 24, et Guns For Illusion pour clore le festival le lundi 25. Les DJ sets de Barrio Luna, DJ Yellow Car, DJ Maudel, For The Nonce et Phuncky Doyen assureront la continuité entre les concerts. Et le samedi, la fanfare déambulatoire Philly’s Hot Loaders animera le site. Dernière bonne nouvelle pour les Parisiens : l’accès est très facile en train : 2h05 de trajet direct de Paris Saint-Lazare à Deauville-Trouville en 2h05, puis navettes gratuites depuis la gare toutes les 15 minutes. Une raison supplémentaire pour ne pas rater ce rendez-vous gourmand et musical !

Barbecue Fest Normandie

Du samedi 23 au lundi 25 mai 2026

Hippodrome de Clairefontaine – Route de Clairefontaine, 14800 Tourgéville

Horaires : samedi 10h30–21h / dimanche 10h30–20h / lundi 10h30–18h

Tarifs : à partir de 12 € la journée, 20 € le pass 2 jours, 28 € le pass 3 jours, gratuit pour les moins de 12 ans

Infos et billetterie sur le site officiel