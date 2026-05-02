Petit meurtre à Petit-Val : un cluedo géant gratuit à 20min de Paris

Initié par la Mission patrimoine de Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, « Petit Meurtre à Petit Val » est un cluedo géant gratuit à vivre en famille (à partir de 6 ans ) ou entre amis, le samedi 30 mai 2026 ! Êtes-vous prêts à mener l’enquête dans ce parcours plein air pour savoir qui de Madame Pervenche ou Révérend Olive a commis le crime du châtelain de Petit Val ?

Un cluedo géant à partir de 6 ans

Colonel Moutarde avec le chandelier dans la cuisine ? Mademoiselle Rose avec le poignard dans la salle de billard ? Qui n’a jamais joué à ce célèbre jeu de société dans lequel les joueurs doivent découvrir parmi eux qui est le meurtrier d’un crime commis dans un manoir ? Des parties endiablées de notre enfance à la version grandeur nature : il n’y a qu’un pas ! Et il nous emmène dans le sud-est de Paris, à Sucy-en-Brie.

Pour la 8ème édition de cette aventure immersive, initié par la Mission patrimoine de la ville, c’est une nouvelle enquête que vous devrez résoudre dans un lieu inédit du patrimoine sucycien : le château de Petit Val.

Dans le château du frère de Madame de Pompadour

C’est dans le Château du Petit-Val, construit au milieu du XVIIIe siècle, que vous enfilerez votre imper’ de détective. Le propriétaire n’était alors autre que le frère de Madame de Pompadour, le Marquis de Marigny, qui a acquis le domaine autour de 1750 et fait construire le château. La façade a été refaite à la fin du XVIIIème siècle et l’étage supérieur a été ajouté.

Après la Révolution, le domaine est agrémenté d’un lac et d’une rivière. Un lieu remarquable de notre patrimoine local et terrain de jeu idéal pour une immersion totale dans la peau d’Hercule Poirot !

Petit meurtre à Petit-Val : dans la peau d’un enquêteur

Le script est simple : Depuis 1718, Michel Surirey de Saint-Remy est propriétaire du domaine de Petit-Val. Soucieux de montrer son immense fortune, il entreprend d’importants travaux de rénovation du château et d’agrandissement du parc. Hélas, ces somptueux aménagements l’ont mené à la ruine et afin de préserver son statut de noble, il doit se résoudre à se séparer du domaine en toute discrétion. Un petit voyage dans le temps nous emmène en 1746 en pleine vente du domaine.

À l’occasion d’un week-end champêtre, Michel Surirey réunit quelques convives pour festoyer une dernière fois au château et négocier une bonne vente. Cependant, dans la nuit, il est retrouvé mort dans le parc du château, son corps étrangement mis en scène. Qui a commis ce crime et pourquoi ? Des suspects, une scène de crime et des indices à découvrir : vous voilà au cœur de l’enquête pour résoudre le meurtre du châtelain de Petit-Val. Serez-vous capable de démasquer le coupable et lever le voile sur cette histoire vieille de près de 300 ans ? Une activité parfaite pour tous les Sherlock Holmes en herbe ! Jouez les enquêteurs le samedi 30 mai 2026, dans un cluedo géant gratuit à vivre en famille (à partir de 6 ans ) ou entre amis, à 20 min seulement de Paris.

FAQ du Cluedo géant Petit Meurtre à Petit-Val

Où se déroule le Cluedo géant Petit Meurtre à Petit-Val ?

Le Cluedo géant Petit Meurtre à Petit-Val se déroule au château du Petit-Val, à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. Le lieu se trouve à environ 20 minutes de Paris, ce qui en fait une sortie facile à organiser en famille ou entre amis.

Quand a lieu Petit Meurtre à Petit-Val à Sucy-en-Brie ?

Petit Meurtre à Petit-Val a lieu le samedi 30 mai 2026, de 15h à 19h, au château du Petit-Val à Sucy-en-Brie. Les départs se font en continu sur place pendant toute la durée de l’événement.

Le Cluedo géant à Sucy-en-Brie est-il gratuit ?

Oui, ce Cluedo géant à Sucy-en-Brie est gratuit. L’enquête grandeur nature est accessible aux familles avec enfants à partir de 6 ans, ainsi qu’aux groupes d’amis qui souhaitent vivre une sortie originale près de Paris.

Petit Meurtre à Petit-Val

Château du Petit-Val, 12 Avenue Albert Pleuvry, 94370 Sucy-en-Brie

Gratuit, départs en continu

Le samedi 30 mai 2026 de 15h00 à 19h00

Renseignements au 01 45 90 25 12

À lire également : Ce jeu inspiré de Fort Boyard vous plonge dans un décor de prison abandonnée près de Paris