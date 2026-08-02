Vous avez aimé L’Odyssée de Nolan ? Vous allez adorer cette comédie musicale qui revisite le mythique voyage d’Ulysse

Après avoir plongé dans les eaux tumultueuses de l’épopée grecque avec L’Odyssée de Christopher Nolan, vous avez envie de prolonger le voyage ? Direction le Théâtre du Lucernaire avec ODYSSÉE – La Conférence musicale, un spectacle réjouissant qui transforme le célèbre récit d’Homère en une aventure scénique pleine d’énergie.

De la salle de cinéma aux planches

C’est sans conteste le film de l’été ! Avec « L’Odyssée », Christopher Nolan s’est attaqué à un monument de la littérature antique en adaptant le célèbre poème d’Homère et en retraçant le périple d’Ulysse, l’un des héros les plus emblématiques de la mythologie grecque. Produit avec un budget estimé à 250 millions de dollars, le long métrage raconte le retour impossible du roi d’Ithaque après vingt années d’absence : d’abord parti combattre lors de la guerre de Troie, puis retenu par la nymphe Calypso, Ulysse tente enfin de rejoindre son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Fidèle au texte originel, Nolan livre une relecture personnelle de cette épopée mythique derrière laquelle se cache surtout une histoire universelle de voyage, de retrouvailles et de quête de soi, qui transforme le voyage d’Ulysse en une expérience cinématographique hors norme (on vous conseille de le voir en IMAX 70 mm). Mais cette aventure légendaire ne se limite pas au grand écran, elle se réinvente aussi sur scène dans une version plus intime, drôle et musicale : l’ODYSSÉE – La Conférence musicale.

L’Odyssée d’Ulysse se réinvente

Ici, pas de navires grandeur nature ni d’armées antiques : deux comédiens suffisent pour donner vie à tout un monde. Julie Costanza et Jean-Baptiste Darosey embarquent le public dans une traversée pleine de rebondissements, où ils incarnent pas moins de 15 personnages : Ulysse, Pénélope, les dieux de l’Olympe, les monstres marins, le Cyclope ou encore les redoutables créatures croisées sur la route. Après la guerre de Troie, Ulysse n’a qu’une idée en tête : retrouver son royaume d’Ithaque et sa bien-aimée Pénélope. Mais le retour à la maison ne sera pas de tout repos… Entre la colère des dieux, les tempêtes, les pièges et les rencontres fantastiques, son voyage va se transformer en une aventure longue de dix années. Dans ODYSSÉE – La Conférence musicale, cette incroyable épopée est racontée, chantée et dansée dans une version jubilatoire. Les deux artistes enchaînent les rôles avec une énergie folle, passant d’un personnage à l’autre avec talent et précision.

Un spectacle familial récompensé

Mise en scène par Stéphanie Gagneux, cette création séduit par son rythme effréné, son humour et son imagination débordante. Récompensé par le Trophée de la comédie musicale jeune public 2022 et nommé aux Molières 2023 dans la catégorie Jeune public , le spectacle est à l’affiche du Théâtre du Lucernaire jusqu’au 6 septembre 2026 (les mercredis et samedis à 14h30 ainsi que les dimanches à 14h). ODYSSÉE – La Conférence musicale est un spectacle familial qui offre une version plus musicale, plus drôle et résolument moderne du récit d’Homère. Là où le cinéma nous plonge au cœur des paysages mythologiques et des batailles homériques, la scène mise sur l’imagination, l’humour et l’énergie des comédiens. Deux visions différentes, mais une même envie : faire revivre l’un des plus grands récits de l’Histoire et rappeler que, près de 3 000 ans après Homère, le périple d’Ulysse continue encore de nous fasciner.

ODYSSÉE – La Conférence musicale

Théâtre du Lucernaire, 53 Rue Notre Dame des Champs 75006 Paris

Photo de couverture : ©stephane parphot

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