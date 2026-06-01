Une forêt transformée en musée, des ateliers et visites flash à la Maison de l’Environnement : que faire aux Rendez-vous aux jardins 2026 ?

Envie d’une activité insolite à faire en plein air ? Et si vous déambuliez au cœur de la forêt à la découverte des sculptures monumentales du parc de la Faisanderie de Sénart ? Il s’agit de l’un des Rendez-vous aux jardins, proposés par le territoire de Grand Paris Sud du 5 au 7 juin prochains. Visites, concerts, animations pour petits et grands (fresque de l’alimentation, ateliers d’esquisse et de croquis…) : à l’occasion de cet événement annuel qui met à l’honneur les jardins du territoire, un programme riche en découvertes autour du patrimoine naturel, des jardins et de la biodiversité attend toute la famille dans le sud de Paris.

23ème édition des Rendez-vous aux jardins

La 23ème édition des Rendez-vous aux jardins se tiendra les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2026 dans plus de 2 800 parcs et jardins à travers l’Europe. Organisé par le Ministère de la Culture, cet événement est une occasion toute trouvée de (re)découvrir les nombreux espaces verts et lieux exceptionnels qu’abrite l’île-de-France. Une invitation à échanger également avec des professionnels passionnés qui partageront leur savoir-faire autour du jardin et du paysage. Cette année, le thème mis à l’honneur est « La vue ». Et justement, Grand Paris Sud compte bien vous en mettre plein les yeux avec un programme riche en animations et en découvertes. Zigzag vous a fait une sélection des ateliers à ne pas manquer.

Quand la forêt devient musée

Parmi les temps forts de cette édition, une visite guidée gratuite du parc de la Faisanderie à Étiolles (91) se tiendra le dimanche 7 juin à 11h et 15h. Au cœur de la forêt domaniale de Sénart, cette immersion entre nature et art contemporain, proposée par l’Office de Tourisme Grand Paris Sud, vous invite à découvrir un lieu unique où les sculptures monumentales dialoguent avec le paysage forestier. L’idée est insolite, et c’est tout ce qu’on aime : accompagnés d’une guide conférencière pendant 1h30, vous partez à la rencontre de 19 œuvres d’art érigées dans les années 70. Pensé comme un « musée à ciel ouvert« , les créations d’artistes internationaux comme Patkaï, Pierre Tual ou Marta Colvin se dévoilent au fil des allées. Une balade culturelle, où les enfants deviennent de véritables explorateurs !

Découverte du parc aux sculptures de la Faisanderie de Sénart

Dimanche 7 Juin 2026 à 11h et 15h

Faisanderie de Sénart, route forestière de la Faisanderie, 91450 Étiolles

Gratuit, sur réservation

Visites flash et ateliers à la Maison de l’Environnement

Le dimanche 7 juin, la Maison de l’Environnement de Vert-Saint-Denis (77) proposera des visites flash de son pavillon historique en continu de 13h à 16h. D’une durée de 30 minutes, ce format court et accessible à tous vous permettra de découvrir les missions du lieu tout en sensibilisant petits et grands aux enjeux de la nature, du développement durable et de la préservation de l’environnement. Plusieurs animations viendront compléter votre après-midi : une fresque de l’alimentation, un éveil du regard autour des jardins de la Maison de l’Environnement de 14h à 18h, un atelier d’esquisses et de croquis, ainsi qu’un atelier de photographie de jardin, accessible à partir de 15 ans. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies ! Des activités parfaites pour apprendre, observer et créer au contact de la nature.

Visites flash du pavillon historique de la Maison de l’Environnement

Dimanche 7 Juin 2026 de 14h à 18h

Maison de l’Environnement de Grand Paris Sud, la Futaie, Bois de Bréviande, RD 346. 77240 Vert-Saint-Denis

Gratuit, sur réservation

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Grand Paris Sud permet à travers plusieurs animations et visites, d’explorer les espaces verts emblématiques du territoire et de mieux comprendre les enjeux environnementaux locaux.