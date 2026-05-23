Ce week-end, escape game, visites et atelier gratuits sont à faire en famille au musée de la Libération

En ce week-end de la Pentecôte, le musée de la Libération de Paris (14e) vous accueille en famille pour évoquer l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers différentes activités gratuites. Escape game, visites guidées et atelier créatif vous attendent dans ce lieu historique… à condition de réserver un créneau !

Un escape game

À l’occasion de ce week-end prolongé, le musée de la Libération organise tout un lot d’activités gratuites à faire en famille pour évoquer la fin de la Seconde Guerre mondiale et la Libération de Paris. Parmi elles, un escape game à faire en équipe dès lors que vous avez 10 ans ! Durant une heure et quart, vous parcourez différents espaces du musée, dont le poste de commandement souterrain du colonel Rol-Tanguy, accessible par un escalier d’une centaine de marches.

Le récit commence le 25 août 1944, lorsque le capitaine Belfort et quatre autres pompiers de Paris ont pour mission de hisser de nouveau les couleurs de la France sur l’un de ses monuments emblématiques, la tour Eiffel. Or, la communication ayant été interrompue par un incident technique, l’opération ne peut être menée à son terme. C’est à ce moment-là que vous pouvez intervenir ! Vous avez 75 minutes montre en main pour trouver comment envoyer le signal depuis la salle de communication du bunker… passé le compte à rebours, une troupe allemande viendra vous arrêter.

Escape game

Dimanche 24 mai 2026 (durée : 1h15)

Créneaux : 10h15, 11h30, 13h45, 15h ou 16h15

Atelier et visite guidée gratuits

Par ailleurs, le musée de la Libération vous réserve d’autres surprises. En matinée, vous serez accueillis par Colette et Ernest, les héros de la série animée Les grandes Grandes Vacances de Delphine Maury et Olivier Vinuesa. En compagnie d’une conférencière, ils vous montreront à quoi ressemblait la vie des Français durant la Seconde Guerre mondiale.

L’après-midi, une conférencière sera également sur place pour proposer une visite guidée gratuite aux enfants à travers les différentes salles d’exposition. Le parcours sera adapté à un jeu public afin de lui raconter les grandes étapes de la Libération de Paris, et se terminera avec un atelier de fabrication de dioramas de 1944. Chaque enfant pourra ensuite repartir avec sa création.

Les grandes Grandes Vacances

Samedi 23 mai 2026 à 11h (durée : 1h30)

Atelier diorama

Samedi 23 mai 2026 à 14h (durée: 1h30)

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Un musée chargé d’histoire

Ce week-end en famille sera notamment l’occasion de découvrir l’un des lieux historiques du musée de la Libération… le poste de commandement utilisé par le colonel Henri Rol-Tanguy, chef des FFI d’Île-de-France. Installé secrètement à vingt mètres sous terre, ce dernier pouvait alors donner les ordres de combat au moment de la Libération en 1944. Cet espace peut être traversé par le public durant l’année, avec la possibilité de faire une visite en réalité mixte. Il faut cependant bien prendre en compte les conditions d’accès particulières de ce lieu.

Musée de la Libération

4 avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 75014 Paris

Les 23 et 24 mai 2026

Activités gratuites

Réservation obligatoire par mail liberation.reservation@paris.fr ou par téléphone au 01 71 28 34 75

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Image à la une : Musée de la Libération de Paris © Ville de Paris