Little Villette : chaque week-end, des activités gratuites organisées pour les enfants à Paris

Tous les week-ends, La Villette propose aux enfants de se réunir à la Little Villette, une grande maison aux fenêtres triangulaires où ateliers, mur de Lego®, spectacles et projections de films sont proposés selon des thématiques. Gratuites pour certaines, ces activités leur permettre de se faire des amis tout en découvrant différentes pratiques artistiques.

Des activités gratuites

Si vous cherchez des activités pour vos enfants, sachez que La Villette organise une diversité d’animations gratuites tous les week-ends. Ceux-ci pourront assister librement à des salons de lecture, comme les rendez-vous Au Creux de l’Oreille destinés aux plus petits. Par ailleurs, ils auront aussi accès à des jeux de société, seront conviés à la construction d’un mur de Lego®, à découvrir des Little Expos ou voir un film au Little Ciné…

La Villette prévoit aussi toute un programme de spectacles destiné au jeune public selon différentes thématiques. Les tout-petits comme les plus grands pourront assister à du cirque, du théâtre, de la danse ou des numéros de marionnettes, ainsi que des « concerts-dessinés » : un concert avec des dessins esquissés en direct.

Des ateliers ludiques et artistiques

Les Ateliers Villette convient aussi les enfants à venir jouer, échanger avec les autres et apprendre différentes pratiques artistiques ! Ouverts au jeune public et aux adultes qui les accompagnent, ces ateliers se déroulent dans différents lieux de La Villette, dont la Ferme ou les Jardins passagers.

Chaque saison, l’équipe propose toute une diversité de rendez-vous autour du cirque, des arts plastiques, du conte, de la danse hip-hop ou de la nature. Les enfants peuvent apprendre à s’occuper des animaux de la ferme, faire des acrobaties, participer à un spectacle ou cultiver des plantes. Pour ces ateliers, il faudra vérifier les différents tarifs proposés durant l’année.

Un studio ouvert les après-midis

Par ailleurs, dès l’âge de 2 ans, vos enfants peuvent aussi venir s’amuser librement dans un espace qui leur est réservé ! Chaque mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 18h30, le Little Studio reste ouvert gratuitement pour les enfants et leurs parents. Plus de 80 000 briques DUPLO® et LEGO® sont mises à disposition pour les jeunes férus de constructions miniatures.

Pour découvrir toute la programmation de jeux, spectacles, ateliers ou lectures organisées dans le cadre de Little Villette, dirigez-vous en face de la Grande Halle, un bâtiment facilement identifiable grâce à ses fenêtres triangulaires et ses portes rondes. Les équipes vous accueillent tout le long de l’année pour passer de chouettes moments tous ensemble !

Little Villette

Lieu : Parc de La Villette, 211 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

Horaires : Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 (et le mercredi pendant les vacances scolaires). Little Studio ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.

Tarifs : Plusieurs activités sont gratuites. Les ateliers et spectacles sont payants, parfois avec réservation.

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Image à la une : © Lucile Casanova