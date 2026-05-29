La Maison des Petits : un espace d’éveil artistique gratuit pour les 0-5 ans

La Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS est un espace de jeux, d’échanges et d’éveil artistique accueillant gratuitement et sans réservation, les enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents. Ouverte du mardi au dimanche de 14h30 à 18h, elle invite à la découverte, à la créativité et au partage de moments complices en famille.

Le CENTQUATRE-PARIS : un lieu culturel ouvert à tous

Situé entre Rosa Parks et Stalingrad, au cœur du 19ᵉ arrondissement de Paris, le CENTQUATRE-PARIS est un lieu multifonction dédié à la création artistique, à la production et à la diffusion culturelle pour les publics comme pour les artistes du monde entier. Au-delà de sa programmation artistique et culturelle, le CENTQUATRE-PARIS est également un véritable lieu de vie, qui dispose de boutiques et de restaurants et offre aussi des espaces libres dédiés aux pratiques artistiques spontanées et à la petite enfance. C’est dans cette dynamique que s’inscrit La Maison des Petits. Ouverte en 2008, elle accueille gratuitement et sans réservation, les enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs parents afin de jouer, créer et s’initier à l’art dans un environnement rassurant.

Un cocon d’éveil pour les tout-petits

Ce n’est qu’à la fin du XXᵉ siècle, avec le développement des pédagogies actives plaçant l’enfant au cœur de ses apprentissages, que les pouvoirs publics commencent à s’intéresser à la petite enfance. Inspirée par la Maison Verte — lieu d’accueil et d’écoute créé en 1979 par Françoise Dolto pour les tout-petits — la Maison des Petits constitue aujourd’hui un espace pensé spécifiquement pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs familles. Conçu à leur échelle, le lieu favorise l’autonomie, l’exploration et l’éveil artistique. Pour les tout-petits, l’espace prend la forme d’un cocon d’éveil où les enfants découvrent le monde à travers les jeux de lumière, les matières et les dispositifs sensoriels.

Ici on peut toucher, regarder, écouter : les formes organiques inspirées du jardin, les champignons géants ainsi que les dispositifs lumineux et sonores stimulent les sens. Le « nombril », vaste espace central entouré de poufs, encourage les échanges, le jeu et les premiers éveils dans une atmosphère chaleureuse. Dans cet environnement accueillant et bienveillant, les parents participent pleinement à cette expérience sensible et artistique fondée sur la découverte, la créativité et le partage.

Explorer, manipuler, créer

Pour les plus grands, La Maison des Petits devient un terrain d’exploration autonome où l’enfant expérimente, manipule et découvre librement, à son rythme. L’espace met à disposition une bibliothèque, des jeux de transvasement, un grand point d’eau sensoriel inspiré des pédagogies Montessori (où l’on peut jouer avec des requins, des tortues, des poulpes ou encore des écrevisses) ainsi que des structures modulables adaptées aux activités du jour. Les champignons d’activité, mobiles et transformables, créent différents espaces de jeu, de lecture ou de création plastique, permettant aux enfants de développer leur imagination et leur autonomie. Parce que ce qui est ludique est aussi source d’apprentissage !

Les ateliers gratuits proposés le week-end invitent les enfants à dessiner (et repartir avec son chef d’oeuvre), tisser, lire ou participer à des œuvres collaboratives guidées par des artistes plasticiennes. Et il y a même une petite cabane perchée pour les enfants qui auraient besoin d’un coin calme ! Conseil zigzag : limité à 30 familles, le lieu est particulièrement apprécié des familles du quartier : mieux vaut donc éviter les heures de forte affluence, notamment autour de 16 heures.

Médiation artistique et transmission

Au-delà de ses espaces d’éveil et de création, La Maison des Petits développe également des temps de médiation artistique et de transmission à destination des enfants comme des professionnels. Les « Rencontres joyeuses », destinées aux enfants de 2 à 8 ans, proposent une découverte adaptée des œuvres exposées au CENTQUATRE-PARIS suivie d’un atelier de création manuelle animé par un artiste.

Forte de plus de quinze années d’expérience, La Maison des Petits transmet aussi son savoir-faire auprès des professionnels grâce aux cours « accueil enfants-parents », organisés sous forme de cycles de cours du soir permettant de découvrir le fonctionnement des lieux d’accueil enfants-parents au sein d’un espace artistique et de réfléchir aux pratiques d’accompagnement de la petite enfance. Véritable espace d’éveil et de découverte, l’univers coloré, lumineux et immersif de la Maison des Petits invite les enfants à explorer, manipuler et créer tout en s’amusant, dans une atmosphère rassurante pour les parents.

Maison des Petits

CENTQUATRE-PARIS, 5 Rue Curial 75019 Paris

Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h

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