Ambiance lo-fi, cosy et décontractée : Molang et Piu Piu s’invitent à l’Aquarium de Paris

Du 17 octobre 2026 au 3 janvier 2027, l’Aquarium de Paris accueille Molang et son inséparable compagnon Piu Piu pour une parenthèse de douceur au milieu des poissons, des coraux et des méduses. Au programme : une balade marine ludique, des animations pour sensibiliser à la protection des océans et même une expérience relaxante pensée pour les adultes. Et oui, il n’y en a pas que pour les enfants !

L’Aquarium de Paris, un monde marin au cœur de la capitale

Niché sous les jardins du Trocadéro, dans le 16ᵉ arrondissement, l’Aquarium de Paris est une institution qui nous invite au voyage depuis 1878. Il compte parmi les plus anciens aquariums du monde. Après avoir traversé les époques, il a rouvert ses portes en 2006 et continue d’émerveiller petits et grands. Derrière ses portes, près de 20 000 poissons et invertébrés évoluent dans une quarantaine de bassins, des eaux de la Seine jusqu’aux récifs coralliens tropicaux. Le clou du spectacle ? Un immense bassin de 3 millions de litres d’eau, où raies et requins évoluent au milieu de milliers de sardines et autres mérous. Une immersion fascinante dans le monde marin, à deux pas de la tour Eiffel !

Molang et Piu Piu, deux compagnons trop mignons

Vous connaissez peut-être déjà Molang, ce petit lapin curieux, rêveur et toujours prêt à s’émerveiller, accompagné de son fidèle ami Piu Piu, un poussin attachant et discret. Né sous le crayon de l’illustratrice coréenne Hye-Ji Yoon en 2010, puis développé avec l’autrice et réalisatrice française Marie Caroline Villand, Molang est devenu un phénomène, décliné en série animée et suivi par des millions de fans à travers le monde. Plus qu’un personnage adorable, il incarne la gentillesse, la tendresse, l’empathie et la bienveillance. Un univers tout en douceur, où l’amitié, la curiosité et l’entraide occupent une place centrale. À l’Aquarium de Paris, les deux complices invitent ainsi les visiteurs à porter un nouveau regard sur les océans, dans une ambiance ludique et apaisante qui devrait séduire les plus jeunes… mais aussi les grands enfants !

Une balade marine ludique à vivre en famille

Tout au long du parcours, Molang et Piu Piu accompagnent les visiteurs dans une balade pleine de surprises. De la Seine à l’Atlantique, en passant par les mangroves, les récifs coralliens et le Médusarium, les deux petits personnages ponctuent la visite de clins d’œil et de devinettes insolites. Saviez-vous, par exemple, qu’au XVIIIe siècle, certains médecins prescrivaient des séjours au bord de la mer pour soigner leurs patients ? Une façon ludique de découvrir les animaux marins sous un nouveau jour, d’explorer la richesse des écosystèmes aquatiques et de s’émerveiller devant le vivant. Et pour prolonger l’aventure, un livret pédagogique proposé en supplément invite les enfants à explorer les bassins tout en s’amusant. Cerise sur le gâteau : certains bassins permettent même de toucher les poissons !

Les week-ends et pendant les vacances scolaires, la découverte se poursuit avec une animation de théâtre vivant de 15 minutes, consacrée à la préservation des océans. De quoi sensibiliser les enfants aux enjeux environnementaux tout en leur offrant un moment joyeux et interactif. Car derrière leurs airs adorables, Molang et Piu Piu ont aussi un message à faire passer : chacun, à son échelle, peut contribuer à protéger la planète bleue !

Qui a dit que cette visite était réservée aux enfants ?

Avec son univers tendre et réconfortant, l’expérience Molang s’adresse aussi aux jeunes adultes et à tous ceux qui rêvent de souffler un peu, loin du rythme effréné du quotidien. Pour prolonger cette parenthèse hors du temps, un kit chill, proposé en supplément du billet d’entrée, invite à ralentir et à lâcher prise. À l’intérieur : un livret d’activités, un crayon, des jeux antistress (mots fléchés, sudoku, coloriages…) et même un QR code donnant accès à une playlist musicale. De quoi s’offrir une petite bulle de douceur au milieu des poissons et des méduses !

Infos pratiques :

Molang en mode chill

Adresse : Aquarium de Paris, 5 Avenue Albert de Mun 75016 Paris

Dates : Du 17 octobre 2026 au 3 janvier 2027

Horaires : Tous les jours : 9h30 – 19h (nocturne le samedi ouvert jusqu’à 21h)

Tarifs : à partir de 22€ par adulte

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Photo de couverture : © Vincent Gire / Milan presse