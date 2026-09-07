Mer & Vigne : le salon gastronomique qui rassemble les épicuriens en septembre à Paris 

À la rentrée, les férus des produits du terroir pourront se donner rendez-vous à l’hippodrome Paris-Vincennes. Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026, le salon Mer & Vigne y prendra ses quartiers avec plus de 90 producteurs, artisans, éleveurs, viticulteurs français et internationaux. L’occasion d’échanger, d’acheter ou de déguster les différentes spécialités culinaires mises à l’honneur sur les nombreux stands.

La gastronomie aux quatre coins du monde

Pour cette 25e édition, le public retrouvera l’un des grands principes du salon Mer & Vigne : réunir en un même lieu près d’une centaine de producteurs, artisans et viticulteurs venus de différentes régions françaises… mais aussi de pays étrangers. Ainsi, durant ces trois jours, vous pourrez découvrir des produits du terroir français, tout comme des vins italiens et argentins, des spécialités portugaises, de la vanille et des épices de Madagascar, ou même des cocktails en perles moléculaires de Barcelone.

Bien sûr, les exposants vous inviteront sur leurs stands pour discuter de leur travail et vous faire déguster leurs nombreuses spécialités. Côté français, on trouvera une sélection de charcuterie et de fromages, du foie gras au piment d’Espelette, des ravioles de la Mère Maury, des huîtres de Bretagne ou encore des coupes de champagne. Un conseil, venez avec l’estomac vide !

Une mise en valeur de l’artisanat

L’un des engagements du salon Mer & Vigne : ne convier que des exposants qui ont une approche artisanale de leur métier. Loin des grandes surfaces et des aliments industriels, les participants privilégient des produits frais et de saison, directement récoltés et cuisinés selon leur savoir-faire. D’ailleurs, 80 % d’entre eux travaillent en circuit court afin de garder une traçabilité et limiter la circulation sur des distances trop importantes.

Ainsi, au-delà des dégustations, tout l’intérêt du salon Mer & Vigne est de pouvoir échanger avec de petits producteurs et d’acheter directement les produits auprès d’eux afin de mieux savoir ce que vous mettez dans votre assiette. Et si vous souhaitez obtenir quelques conseils de cuisine, c’est le moment de leur poser toutes vos questions…

Un week-end épicurien

Ce long week-end promet aussi de nombreuses festivités. Que vous veniez seul, entre amis, en amoureux ou en famille, que vous soyez professionnel ou féru de gastronomie, l’événement s’ouvre à tous les publics comme une grande célébration épicurienne. En effet, Mer & Vigne donne une place importante à la restauration, avec sept espaces aménagés pour goûter aux assiettes régionales servies en continu. Vous pourrez notamment y savourer des galettes bretonnes, des andouillettes 5A, des fish and chips, des grillades ou des spécialités aveyronnaises.

Si vous n’êtes pas libre durant la journée, sachez que le salon se prolonge aussi en nocturne les vendredi 18 (jusqu’à 22 h) et samedi 19 septembre (jusqu’à 21 h). L’avantage, c’est que son entrée reste gratuite sur invitation (à télécharger sur le site de Mer & Vigne). En revanche, on vous conseille d’apporter votre propre verre pour les dégustations ! Cela vous évitera de le confondre avec un autre et vous sauvera sur les stands qui n’en ont plus à disposition… Rendez-vous donc en septembre pour célébrer tous ensemble la gastronomie !

Mer & Vigne

Hippodrome Paris-Vincennes

2 route de la Ferme, 75012 Paris

Du 18 au 20 septembre 2026

Entrée gratuite

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Image à la une : © Mer & Vigne