Cet été, des soirées gratuites sont organisées dans plusieurs parcs parisiens pour observer les étoiles

Envie d’observer et identifier les différentes constellations du ciel en plein cœur de Paris ? Jusqu’au 5 septembre 2026, l’Association française d’astronomie organise plusieurs soirées gratuites dans une vingtaine de parcs parisiens afin de contempler les étoiles, les nébuleuses, ou même une éclipse durant l’été.

Une vingtaine de soirées gratuites

Savez-vous différencier la Grande Ourse de la Petite Ourse ? Reconnaître l’étoile Polaire en un coup d’œil ? Vous orienter selon leurs emplacements ? Cela n’est pas si évident lorsque l’on vit à Paris… La pollution lumineuse n’aide pas à observer les étoiles dans le ciel, si bien que celles-ci semblent parfois avoir disparu. Les meilleurs sites pour s’isoler dans l’obscurité et pouvoir les voir apparaître restent ainsi… les parcs de la capitale.

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Pour vous aider à identifier les constellations, les équipes de l’Association française d’astronomie vous donnent rendez-vous pour des soirées gratuites d’observation du ciel durant tout l’été. Jusqu’au 5 septembre 2026, tous les curieux sont invités dans 20 parcs et jardins parisiens pour contempler les étoiles au moyen de lunettes et de télescopes. Selon les dates et les horaires, vous pourrez découvrir différents phénomènes, comme des nébuleuses, des amas d’étoiles ou les fameux cratères de la Lune.

Jusqu’au 5 septembre, les différentes soirées seront réparties dans la vingtaine de parcs de la capitale. Pour chaque lieu, le point de rendez-vous sera indiqué sur la carte interactive partagée en ligne par la Ville de Paris. Chaque événement sera gratuit, ouvert à tous et sans inscription. Les premières observations du ciel débuteront dès 21h et se termineront vers 1h du matin. Sur place, les équipes de l’Association française d’astronomie vous prêteront du matériel : vous n’avez donc pas besoin de venir équipés, sauf si vous tenez à apporter vos paires de jumelles ! Que vous soyez sur la Rive gauche ou la Rive droite, vous pourrez participer à un événement près de chez vous. Parmi la liste des parcs parisiens concernés, on trouve par exemple le parc de Choisy (13e), le parc de Montsouris (14e), le parc Monceau (17e), le parc des Buttes-Chaumont (19e), mais aussi la place des Vosges (Paris Centre) ou le square des Arènes de Lutèce (5e). Notez aussi que le 12 août 2026, vous pourrez observer l’éclipse partielle de Soleil au parc André-Citroën (15e) dès 19 h. Mieux connaître l’astronomie Créée par le vulgarisateur Pierre Bourge en 1946, l’Association française d’astronomie (AFA) souhaite transmettre à chacun les connaissances et les pratiques liées à l’astronomie. Pour cela, l’organisation organise régulièrement des soirées d’observation du ciel, réalise des expositions thématiques et des ateliers pédagogiques, et publie un magazine bimestriel dénommé Ciel et Espace. Chaque été, ses Nuits des étoiles convient le public à reconnaître les différentes constellations dans plusieurs centaines de sites gratuits partout en France. Pour suivre ses événements et ne pas rater certains phénomènes astronomiques rares, n’hésitez pas à suivre sur le compte Instagram ! Paris sous les étoiles

20 parcs et jardins parisiens

Jusqu’au 5 septembre 2026

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