Festival Paris l’été : 70 spectacles d’art vivant vont investir les musées, parcs ou écoles d’Île-de-France

L’art ne déserte pas l’Île-de-France durant l’été. Avec le Festival Paris l’été, plus de 70 spectacles de danse, cirque, théâtre, cabaret ou stand-up auront lieu dans différents sites, comme le Grand Palais, le parc des Buttes Chaumont ou la Villa Savoye. Du 11 juillet au 4 août 2026, cette 36e édition proposera près d’un tiers d’événements gratuits dans la région.

Un festival estival des arts vivants

Créé en 1900 par Patrice Martinet, le Festival Paris l’été revient pour sa 36e édition dans une trentaine de lieux d’Île-de-France, avec une direction artistique portée par Marie Lenoir et Thomas Quillardet. L’objectif : mettre à l’honneur les arts vivants avec une multiplicité de spectacles gratuits ou payants, mêlant la danse, le théâtre, les concerts, les performances de cirque, les drag shows ou les stand-up.

Depuis sa première édition, cette manifestation souhaite célébrer Paris comme une capitale des arts durant l’été. À cette occasion, les monuments, parcs ou établissements municipaux seront exceptionnellement investis par les artistes, les organisateurs souhaitant faire du spectacle vivant un moyen de réappropriation de la ville. L’occasion d’offrir une programmation culturelle diversifiée aux Franciliens qui ne pourront pas partir en vacances.

Plus de 70 spectacles dans la région

Du 11 juillet au 4 août 2026, vous pourrez assister à plus de 70 performances dans toute la région. Le Festival Paris l’été sort des traditionnels lieux de représentations pour investir différents monuments, écoles, parcs, musées, piscines ou églises. D’ailleurs, l’ouverture se fera sous la verrière du Grand Palais, avec un battle waacking imaginé par Princesse Madoki aux côtés de plus d’une centaine de danseurs. Le spectacle se terminera ensuite avec un DJ set coloré de Julien Granel.

Par ailleurs, vous pourrez écouter les comédiens Vincent Dedienne et Camille Chamoux faire des lectures au cœur du jardin des Tuileries, voir Adèle Haenel et Caro Geryl interpréter l’œuvre de Monique Wittig au théâtre de Verdure du jardin Shakespeare, assister à la représentation ANIMA de Noémie Goudal et Maëlle Poésy mêlant vidéo, musique et performance aérienne à la Monnaie de Paris. Le Festival se terminera ensuit avec Vivaldines, un spectacle gratuit pensé par Amalia Salle qui provoque une rencontre entre danse urbaine et musique baroque dans la rue. Des événements gratuits Le Festival Paris l’été se veut aussi être un événement populaire et ouvert à tous. Aussi, un tiers des spectacles organisés durant ces trois semaines seront entièrement gratuits. Les artistes investiront aussi les quartiers populaires, les hôpitaux et les communes excentrées en proposant des formes participatives et des expériences collectives. Le spectacle Vivaldines prévoit par exemple de faire des représentations gratuites au parc du puits Saint-Étienne (Bagneux) ou à l’hôpital Charles-Foix AP-HP (Ivry-sur-Seine). Le collectif Clan Cabane proposera aussi une performance gratuite de cirque au sein de la Villa Savoye, à Poissy. Pour suivre toute la programmation, rendez-vous sur le site de l’événement ! Festival Paris l’été

Lieux en Île-de-France

Du 11 juillet au 4 août 2026 À lire également : Et si vous dansiez sur la Seine cet été ? Image à la une : © Festival Paris l’été