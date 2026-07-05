Et si vous dansiez sur la Seine cet été ?

On croyait le disco rangé au rayon nostalgie… mais l’été 2026 nous prouve le contraire. Dure Vie & BonjourBonsoir relancent les Croisières DiscoDisco pour une nouvelle saison très attendue. Chaque mardi, de 20h30 à 22h30, une croisière musicale transforme la Seine en dancefloor, au rythme du disco, du funk et de la house, en passant devant les plus beaux monuments de Paris. Sortez la boule à facettes, larguez les amarres.

Le disco est partout cet été

L’été 2026 sera disco ou ne sera pas. Entre la sortie de Confessions 2, le nouvel album de Madonna qui fait suite à son mythique Confessions on a Dance Floor, la reprise de Mourir sur scène par Jenifer ou encore la programmation spéciale Summer of Disco proposée par Arte du 28 juin au 9 août pour célébrer les 50 ans du mouvement, le disco est plus que jamais de retour. Né au milieu des années 1970, ce courant musical a profondément marqué la culture populaire, bien au-delà des pistes de danse, imposant ses DJ, son esthétique flamboyante et son esprit de liberté. Après l’exposition que lui consacrait la Philharmonie de Paris l’an dernier, c’est désormais sur la Seine qu’il s’invite tout l’été. Les célèbres croisières DiscoDisco reviennent en effet chaque mardi, jusqu’au 8 septembre 2026, pour transformer le fleuve en piste de danse. Au programme : une balade nocturne au fil de l’eau, des DJ sets disco, funk et house, les plus beaux monuments de la capitale illuminés et une fête qui continue même après le retour à quai.

Une croisière musicale au cœur de Paris

Sors ta plus belle chemise à paillettes, ton pantalon patte d’eph’, tes lunettes fluo et prépare-toi à remonter le temps. Chaque mardi, les festivités démarrent au Jardin Tino Rossi, dans le 5ème arrondissement. Dès 19h, les participants embarquent pour transformer la Seine en piste de danse flottante. Le bateau largue les amarres à 20h30 pour une croisière de deux heures, offrant un panorama exceptionnel sur les plus beaux monuments de la capitale. Notre-Dame, le Louvre, le musée d’Orsay, le Grand Palais, la Tour Eiffel ou encore la Statue de la Liberté défilent sous les lumières de Paris, le tout rythmé par une bande-son disco, funk et house. Et même en ce moment l’oeuvre monumentale La Caverne de JR ou encore la vasque olympique qui a repris ses quartiers dans le Jardin des Tuileries. Pour accompagner la traversée, un bar propose cocktails, vins, bières et boissons fraîches à savourer tout au long de la soirée. Une petite faim ? Un espace restauration permet de partager une pizza ou une planche de fromages et de charcuterie entre amis, tout en se déhanchant sur les hits disco les plus iconiques.

Plus de 20 collectifs et DJs parisiens aux platines

À bord, l’ambiance est assurée par un line-up 100 % paritaire réunissant plus de vingt collectifs et DJs de la scène parisienne. Boogie Frizzante, FIP Squad, Donna Gibson, Écran Total, Maabdi, The Disco Express et bien d’autres revisiteront les grands classiques du disco, du funk et de la house avec une touche résolument contemporaine, de quoi faire danser les passagers du coucher du soleil jusqu’au retour à quai. Et la soirée est loin de s’arrêter là. Dès 22h30, le bateau se transforme en véritable Disco Club, accessible gratuitement, où la fête se poursuit jusqu’à 1h du matin, même pour celles et ceux qui n’ont pas participé à la croisière. Les organisateurs se réservent également quelques surprises au fil de l’été, avec des animations ponctuelles selon l’actualité, comme la diffusion des matchs des Bleus. Après une édition 2025 qui avait conquis les Parisiens, les croisières DiscoDisco s’imposent une nouvelle fois comme l’un des rendez-vous incontournables de l’été parisien. L’été sera chaud… l’été sera disco !

Photo de couverture : ©Disco Disco

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