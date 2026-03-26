Chaque mois, vous pouvez assister gratuitement à des bals d’époque dans l’hôtel de la Marine

Une danse de style Louis XVI, Second Empire ou Années folles… Voici ce que vous pourrez voir au sein des galeries du bel hôtel de la Marine. Un vendredi par mois, le temps d’une soirée, l’association Carnet de Bals vous convie à découvrir gratuitement les pas et les costumes de ces bals historiques.

Un saut dans les bals d’autrefois

Il est toujours intéressant de découvrir une époque à travers ses danses. Contempler ces bals qui suivent les us et coutumes d’une période révolue, tant dans les gestes que dans les vêtements… Si le spectacle vous plaît, rendez-vous à l’hôtel de la Marine, ce grand édifice néoclassique situé sur la place de la Concorde. C’est dans ses espaces richement décorés que vous pourrez assister à bal d’époque, une soirée par mois.

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Un événement gratuit

Si vous aimez la danse, et que vous êtes curieux de traverser d’autres époques, vous pouvez vous rendre gratuitement à l’hôtel de la Marine. C’est l’association Carnet de Bals qui est à l’initiative de ce projet, proposant des bals gratuits un vendredi par mois, avec une thématique différente chaque soirée.

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Les danses seront données dans la cour d’honneur, en restant librement accessibles au public, sans réservation. On pourra découvrir quelques démonstrations de bals historiques, et poursuivre la visite dans les salons d’apparat de l’hôtel – un billet d’entrée est alors nécessaire pour y accéder. Roi-Soleil, Révolution française ou Second Empire, de nombreuses énergies donneront vie à l’édifice au fil des mois. Et si vous souhaitez contribuer, vous pouvez être vous-même costumé, à condition de respecter la période historique du soir.

Des soirées thématiques

Créée en 1989, Carnet de Bals est l’une des principales associations de danse historique ayant pour objectif de reconstituer et promouvoir une danse selon son époque, avec sa technique et ses costumes. En regroupant près de 250 membres, elle permet de former les adhérents à la danse, et mener des recherches documentaires relatives aux pratiques, aux musiques et aux vêtements selon la période. Ainsi, dès ce vendredi 27 mars 2026, vous pourrez découvrir les bals festifs des Années folles, tandis que le vendredi 24 avril sera consacré à Louis XV et Louis XVI, le vendredi 29 mai à la Libération de Paris et le vendredi 26 juin au Second Empire et son attrait pour le Moyen-Orient.

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Bals d’époque

Hôtel de la Marine

2 place de la Concorde, 75008 Paris

Un vendredi par mois

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Image à la une : © Carnet de Bals