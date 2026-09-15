Burning : le festival d’art féministe vous convie à des concerts, stand-up, exposition et débats à Paris

Les 19 et 20 septembre 2026, le festival d’art féministe Burning revient à Paris pour une cinquième édition placée sous le signe de la création et des luttes collectives. Installé au Point Éphémère, dans le 10e arrondissement, il proposera durant le week-end une programmation pluridisciplinaire mêlant concerts, DJ sets, stand-up, performances, exposition et tatouage.

Deux jours de concerts

Pour cette cinquième édition, Burning fait la part belle à la musique. Parmi les artistes, la programmation réunit notamment LY, Yanka, Toya Delazy, Benoiterrible, Koumiya, La Récré·e, Sottheavy du collectif Asian Core, Astrønne, Mrs Ray, Luxie, Haku et Sarah Maison. Entre concerts et DJ sets, le festival vous convie à venir danser dans les espaces du Point Éphémère tout en célébrant les luttes féministes.

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En effet, cette programmation musicale s’inscrit dans la démarche défendue par Burning depuis sa création : mettre en avant des artistes femmes et permettre à l’art d’exprimer de nouveaux modèles, de nouveaux imaginaires, dans une société de plus en plus en prise à l’uniformisation. Le collectif se définit ainsi comme un collectif d’ »art féministe« , et englobe aussi toutes les minorités de genre.

Stand-up, performances et exposition

Au-delà des concerts, le public pourra retrouver Natacha Prudent et Cléo Apruzzese en stand-up, mais aussi Morphine Blaze pour un show et Angelica Stratrice pour un bingo drag. Une programmation qui donne une place importante à l’humour, au spectacle vivant et aux formes performatives.

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Les arts visuels seront également au cœur du week-end avec une exposition réunissant Léa Habourdin, Margot Pietri, Blanche Vivet, Sidonie Ronfard, Charlotte Mano, L. Camus Govoroff, Lisa Signorini, Léa Rivière et Lucile Olympe Haute. Pour cette nouvelle édition, Burning proposera aussi des espaces de tatouage avec les artistes @sale_mome_tattoo et @skot.tattoo conviés pour l’occasion.

L’initiative d’une association féministe

Derrière la programmation culturelle, Burning revendique un projet militant. L’association Burning Womxn, fondée en 2020 en réaction à l’invisibilisation des femmes et des minorités de genre dans la culture, organise depuis 2022 ce festival d’art féministe pluridisciplinaire à Paris. Le collectif défend un féminisme intersectionnel et organise chaque année des événements pour réunir le public autour de différentes formes artistiques.

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Les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, vous pourrez donc partager un moment chaleureux au Point Éphémère. Avec ses concerts, DJ sets, stand-up, performances, exposition et tatouages, le festival propose un week-end dédié à la fête et à la création artistique tout en encourageant à continuer la lutte. Si certains événements sont gratuits, d’autres nécessitent de réserver un billet directement sur le site du festival.

Burning

Point Éphémère

200 quai de Valmy, 75010 Paris

Les 19 et 20 septembre 2026

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Image à la une : © Burning