Un nouveau festival gratuit imaginé pour célébrer, visibiliser et connecter les femmes et les minorités de genres

Le 19 septembre 2026, le théâtre du Châtelet célèbre les femmes en accueillant la toute première édition de Toutes sur Scène, un festival gratuit imaginé pour célébrer, mettre en lumière et connecter les femmes et les minorités de genre dans les industries culturelles. Au programme : podcasts, tables rondes, rencontres et surtout un grand concert 100 % féminin.

Un nouveau festival pour faire bouger les lignes

Pourquoi créer un festival entièrement consacré aux femmes et aux minorités de genre dans la musique et la culture ? Parce que, malgré les progrès réalisés ces dernières années, les inégalités sont encore bien présentes dans le secteur. Et c’est justement pour faire avancer les choses que Charlotte et Lionel, à la tête du média Live Me If You Can et de la société de production Live Me, ont imaginé Toutes sur Scène. Après plus de vingt ans à observer les coulisses de l’industrie musicale et du spectacle vivant, le duo a voulu transformer un constat en action : plutôt que de continuer à parler de la place des femmes dans le secteur, pourquoi ne pas créer un événement pour les réunir, les faire entendre et leur donner davantage de visibilité ? Le résultat prendra la forme d’une journée entièrement gratuite, ouverte à toutes et à tous, dans un lieu particulièrement emblématique : le Théâtre du Châtelet. Alors, notez bien la date dans vos agendas : samedi 19 septembre 2026 !

Des podcasts et des rencontres pour commencer la journée

Avant de laisser place à la musique, l’après-midi sera consacré aux échanges et à la réflexion. Dès 14h, le public pourra assister à plusieurs talks et tables rondes autour de sujets qui concernent directement les femmes dans l’industrie musicale : entrepreneuriat, mentorat, féminisation des métiers techniques ou encore inégalités de genre. Et pour celles et ceux qui aiment les podcasts, la programmation devrait également faire plaisir. Quatre émissions seront enregistrées en public avec des voix bien connues du podcast français : Anna Toumazoff, Rokhaya Diallo, Lauren Bastide et Victoire Tuaillon. L’occasion de parler de santé mentale, de société, de parcours professionnels ou encore de la place des femmes dans la culture, le tout dans une ambiance qui se veut aussi conviviale que réflexive. En parallèle, Chloé Thibaud animera des tables rondes consacrées à la place des femmes dans l’industrie musicale. Des rencontres et des speed-meetings organisés avec Les Femmes s’en mêlent permettront également aux professionnelles et aux artistes de se rencontrer et, pourquoi pas, de créer de nouvelles collaborations.

Le soir, place à un concert 100 % féminin

À partir de 20h, le Théâtre du Châtelet changera complètement d’ambiance. La parole laissera place aux concerts avec une programmation qui réunit plusieurs artistes incontournables de la nouvelle scène francophone. Sur scène, on retrouvera Solann, Yoa, Juste Shani, Kalika, Myra, Asfar Shamsi, Zélie et Camille Yembe. Pop, rap, électro, chanson… un plateau particulièrement éclectique qui devrait satisfaire tous les goûts. Attendez-vous à chanter, à danser… et peut-être même verser une petite larme. La particularité de Toutes sur Scène ne se limite pas à sa programmation. Le festival a également été pensé avec une équipe de production très majoritairement féminine. Car si les femmes sont aujourd’hui de plus en plus visibles sur scène, elles restent encore sous-représentées dans de nombreux métiers qui permettent aux spectacles d’exister : production, technique, management, direction artistique… Le festival souhaite donc mettre en lumière toute cette chaîne de création, de la personne qui monte sur scène à celles qui travaillent dans l’ombre.

Le plus chouette dans tout ça ? Toutes sur Scène est entièrement gratuit. Pas besoin donc de casser sa tirelire pour profiter des concerts, des podcasts ou des rencontres. Le festival affiche déjà complet, mais une liste d’attente est disponible. Alors inscrivez-vous, croisez les doigts et gardez un œil sur les réseaux sociaux pour espérer assister à cette première édition qui promet de mettre le feu au Théâtre du Châtelet !

Toutes sur Scène

Samedi 19 septembre 2026

Théâtre du Châtelet, 1 Place du Châtelet 75001 Paris

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