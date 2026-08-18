Pour la première fois, un carnaval gratuit va déambuler à Pigalle en septembre

On était triste d’apprendre que le Carnaval de Paris était annulé cette année 2026. Mais on est heureux d’apprendre qu’un tout nouveau carnaval gratuit se prépare pour la rentrée ! Rendez-vous le 26 septembre 2026 dans le quartier de Pigalle (9e, 18e) pour vous joindre à une joyeuse parade d’artistes, musiciens, circassiens et danseurs costumés.

Un nouveau carnaval à Paris

Le Carnaval de Paris est une fête populaire qui remonte au Moyen Âge, inspirée de la fête des Fous qui avait lieu dès le XIe siècle dans les rues de la capitale. Si l’événement a connu une longue absence au XXe siècle, il a finalement été relancé en 1998 à l’initiative de passionnés. Mais au printemps dernier, les organisateurs ont annoncé que ses défilés seraient annulés en raison d’un manque de financements, de subventions et de bénévoles.

Pourtant, la fête n’est pas finie ! Il semblerait que la rentrée 2026 rattrape le coup avec l’arrivée d’une toute nouvelle parade dans le quartier animé de Pigalle. Longtemps connu pour ses cafés, cabarets, théâtres et ateliers, ce secteur situé au sud de Montmartre va célébrer les arts du spectacle lors d’une grande déambulation qui se tiendra le samedi 26 septembre, de 15h à 16h, depuis le boulevard de Clichy jusqu’au square d’Anvers.

La nature à l’honneur

Cette première édition du carnaval de Pigalle a été imaginée comme un grand défilé participatif à l’occasion du Montmartre Festival. Entièrement gratuit, l’événement convie les Parisiens à venir rejoindre la troupe artistique qui déambulera durant une heure entre les 9e et 18e arrondissements de la capitale. L’événement commencera par brunch et sera joyeusement accompagné par les musiciens de la Fanfare des P’tits Poulbots.

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Pour inaugurer cette fête, l’association organisatrice Mouvement Montmartre a choisi le thème « Forêt et Photosynthèse« . La nature sera donc mise à l’honneur par tout un cortège d’artistes de rue, danseurs, circassiens, musiciens. Vous pourrez y croiser un ensemble de créatures aux formes animales ou végétales, tout en participant vous-mêmes à cette drôle de parade avec le costume de votre choix… à condition qu’il respecte le thème !

Un événement de Montmartre Festival Ce tout nouveau carnaval aura lieu durant le Montmartre Festival, qui se tient du 25 au 27 septembre 2026. Le festival revient pour une quatrième édition dans les secteurs de Pigalle, d’Anvers et de la Butte. Pendant ces trois jours, les Parisiens pourront profiter gratuitement de concerts, performances, projections expositions, ateliers et animations en plein air. L’événement célèbrera également le bicentenaire de la photographie et accueillera un marché de créateurs. Si la programmation n’est pas encore dévoilée, le Montmartre Festival 2026 cherchera une nouvelle fois à valoriser la création locale et les commerces du quartier. Dans cet ensemble, le carnaval de Pigalle apparaît ainsi comme un temps fort qui rassemblera artistes et Parisiens le long d’un joyeux défilé. Carnaval de Pigalle

Le samedi 26 septembre 2026, 15h-16h

Départ depuis la Quatrième Pomme, boulevard de Clichy (18e)

Gratuit À lire également : Le nouveau temple de la cuisine levantine se cache à Pigalle Image à la une : © Adobe Stock / Mistervlad