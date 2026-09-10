Les Paris de l’art : des cours d’histoire de l’art donnés toute l’année dans l’auditorium du Petit Palais

Vous souhaitez connaître les différents mouvements artistiques, ainsi que les grandes figures qui ont marqué l’Antiquité jusqu’à notre époque contemporaine ? Dès le 1er octobre 2026, le Petit Palais accueille une nouvelle saison des « Paris de l’art« , un cycle de cours d’histoire de l’art donnés par professionnels du monde de l’art.

L’histoire artistique de Paris

Cette année, les jeudis (15h30-17h) et vendredis (18h30-20h), l’auditorium du Petit Palais ouvre ses portes au public pour donner des cours d’histoire de l’art. Intitulé « Paris de l’art », ce programme chronologique et thématique traversera les différents siècles, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Avec ce cycle, vous pourrez connaître l’évolution des mouvements artistiques, apprendre à identifier la période d’une œuvre, comprendre le contexte et les gestes d’un artiste.

Les cours évoqueront notamment les liens qui existent entre l’art et Paris à travers ses artistes, ses monuments, ses collections et sa vie culturelle. Pour en apprendre davantage, vous pouvez aussi faire un tour dans les collections des 14 musées de la Ville de Paris dès que vous le souhaitez, puisque celles-ci sont accessibles gratuitement au public. L’occasion de croiser la diversité de peintures, sculptures, manuscrits, photographies ou arts décoratifs qui ponctuent leurs salles.

Des cours donnés par des professionnels

Pour évoquer les différents mouvements et artistes qui ont rythmé la vie de Paris, les cours seront assurés par des professionnels du monde de l’art. Parmi eux, on trouvera notamment des commissaires d’exposition présentées actuellement et des conservateurs des musées de la Ville de Paris, mais aussi d’institutions voisines. Chacun viendra partager ses recherches et ses connaissances autour des collections et des artistes qui font l’actualité.

Sans entrer dans un enseignement trop théorique, les intervenants partagent ainsi des thématiques très diverses, variant entre l’art de la cartographie au XIIe siècle, le bestiaire fantastique du Moyen Âge, la mode et la peinture dans le Siècle d’or flamand ou les toiles impressionnistes d’Éva Gonzalès. À chaque fois, le cours sera en lien avec une exposition ou un événement présentés dans les musées de la Ville de Paris au cours de l’année.

Un rendez-vous quotidien

Pour cette nouvelle saison, le cycle s’étendra du 1er octobre 2026 au 11 juin 2027, avec plusieurs pauses durant les vacances scolaires et certains jours fériés. Si vous souhaitez suivre des cours, vous pouvez réserver des séances individuellement ou souscrire un abonnement annuel donnant accès à l’ensemble des cours du jeudi ou du vendredi. Pour faire votre choix, rendez-vous sur le site de Paris Musées pour découvrir le programme de Paris de l’art.

Pour des tarifs à l’unité, il faut compter entre 10 et 15 euros selon si vous bénéficiez des réductions, que vous avez moins de 26 ans, que vous êtes étudiant ou élève des écoles d’art. Autrement, l’abonnement annuel coûte entre 170 et 260 euros. Il faut toutefois noté qu’il ne s’agit pas de cours du soir : les horaires, compris entre 15h30 et 17h les jeudis et entre 18h30 et 20h les vendredis. En tous les cas, si vous êtes intéressé par ce cycle, vous pouvez déjà avoir accès à la billetterie, pour des cours qui commencent dès ce mois d’octobre !

Paris de l’art

Petit Palais

Avenue Winston Churchill, 75008 Paris

Jeudi, 15h30-17h

Vendredi, 18h30-20h

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Image à la une : Petit Palais © Adobe Stock