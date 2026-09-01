Flashmob, concert, DJ set… deux places parisiennes transformées en piste de danse gratuite à la rentrée

Après une année consacrée à la danse et à la musique en plein air, le Festival des Places revient à Paris à la rentrée. Organisé par le théâtre de la Ville, ce rendez-vous gratuit transforme la place d’Italie et la place du Châtelet en véritables pistes de danse les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026.

Une rentrée culturelle en plein air

Le théâtre de la Ville veut faire descendre l’art dans la rue : c’est justement ce qui se joue lors du Festival des Places, qui débute dès le mois d’avril. Les week-ends, plusieurs places parisiennes accueillent des ateliers, des concerts et des spectacles de danse. L’objectif : rendre la culture plus accessible, en proposant des événements en plein air, qui sont gratuits et participatifs.

Cette rentrée s’inscrit également dans la nouvelle saison 2026-2027 du théâtre de la Ville. Le festival accueille les Parisiens sur deux places emblématiques de la Rive droite et de la Rive gauche : la place du Châtelet et la place d’Italie. Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2026, les curieux pourront venir s’initier, s’informer ou danser sur cette grande piste en plein air.

Un immense flashmob

Le premier rendez-vous de la rentrée aura lieu le samedi 12 septembre 2026, sur la place d’Italie où se trouve la mairie du 13e. Cette journée devait initialement se tenir en juin, mais elle avait été reportée en raison d’un épisode de canicule. En espérant des températures plus clémentes, les organisateurs ont donc misé sur le mois de septembre, en proposant plusieurs activités gratuites et accessibles à tout le monde.

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Les festivités commenceront dès 13 h avec une roda de samba, accompagnée d’un banquet brésilien de feijoada. Ensuite, le directeur artistique Bruno Guillore, de la compagnie Hofesh Shechter, animera un atelier de danse, qui sera suivi d’un immense flashmob ouvert au public et d’un DJ set pour continuer à danser comme bon vous semble. À partir de 19 h, le groupe espagnol Maruja Limón prendra le relais en donnant un concert sur la place.

Entrez dans la danse

Le dimanche 13 septembre, la fête continue cette fois sur la place du Châtelet. La journée sera consacrée à la danse, avec l’aide du collectif (LA)HORDE et du Ballet national de Marseille ! Le public sera ainsi convié à participer à un atelier chorégraphique collectif qui donnera lieu à une représentation en plein air en mêlant les artistes professionnels aux danseurs les plus novices.

En 2026, le Festival des Places a déjà accueilli plusieurs artistes et compagnies, comme Angelin Preljocaj, Anne Teresa De Keersmaeker ou encore les équipes de la Hofesh Shechter Company. Plus de 20 ateliers étaient prévus sur l’ensemble de l’édition, auxquels se sont ajoutés des concerts, performances, bals, contes et rencontres sur les places parisiennes… et ce jusqu’au 31 octobre 2026 !

Festival des Places

Place d’Italie, 12 septembre 2026

Place du Châtelet, 13 septembre 2026

Gratuit

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Image à la une : Atelier Bruno Guillore, Flashmob © Festival des Places / Théâtre de la Ville de Paris