Beyond The Streets : une expo street art phénoménale arrive à Paris

Après avoir conquis New York, Los Angeles et Londres, l’exposition phénomène Beyond The Streets débarque enfin à Paris dès ce 27 mai 2026 à la Grande Halle de la Villette. Une immersion monumentale dans l’univers du street art, entre installations géantes, artistes cultes, expériences interactives… et même pizzas new-yorkaises ! L’un des événements les plus attendus de l’année pour les amateurs de graffiti, de hip-hop et de cultures urbaines.

Des légendes du street art réunies à Paris

On peut dire que le casting de Beyond The Streets donne le vertige : il rassemble plusieurs générations d’artistes majeurs parmi lesquels Keith Haring, JR, Invader, JonOne, André Saraiva, Shepard Fairey, FUTURA 2000 ou encore Kenny Scharf. Photographies rares, archives, œuvres monumentales et espaces reconstitués retracent ainsi toute l’histoire du graffiti et de son influence sur l’art contemporain. L’exposition explore aussi un imaginaire urbain avec des installations comme la “Cosmic Cavern”, la “Vandal’s Bedroom” ou encore des espaces consacrés aux tags parisiens et à la culture hip-hop.

Une expo immersive et kids-friendly

Bonne surprise : Beyond The Streets ne s’adresse pas uniquement aux passionnés de street art. Plusieurs espaces ont été pensés pour les enfants et les familles. Les visiteurs pourront par exemple dessiner librement dans l’univers coloré de Husk MitNavn, découvrir les marionnettes fabriquées à partir de matériaux récupérés par Paul Insect ou encore explorer des installations immersives aux allures de décors de films psychédéliques. Les fans d’Invader auront aussi une bonne raison de venir puisqu’un Flash Invaders exclusif sera caché dans l’exposition !

Un concept-store signé Sarah Andelman et une pizzeria new-yorkaise

Impossible de parler de Beyond The Streets sans évoquer son concept-store orchestré par Sarah Andelman, la mythique fondatrice de Colette. Éditions limitées, collaborations inédites, objets collectors et créations exclusives seront proposées pendant toute la durée de l’exposition. Un passage obligé pour les amateurs de mode, de design et de culture urbaine.

Côté food, l’exposition accueillera Sonny’s Pizza, directement inspirée de l’énergie underground new-yorkaise. Pensée comme un lieu de rencontre entre artistes, skateurs et graffeurs, la pizzeria proposera une plongée dans l’esprit Brooklyn avec une collaboration menée notamment avec KAVES, artiste exposé à Beyond The Streets.

Une référence mondiale du graffiti

Derrière Beyond The Streets se cache enfin Roger Gastman, figure incontournable du graffiti contemporain. Producteur du documentaire Faites le mur ! (Exit Through the Gift Shop) et commissaire de l’exposition culte Art in the Streets à Los Angeles, il défend depuis des années la reconnaissance du graffiti comme mouvement artistique majeur. Avec Beyond The Streets, son ambition est simple : faire vivre la culture urbaine bien au-delà des musées traditionnels…

Beyond The Streets Paris

Grande Halle de la Villette

Du 27 mai au 30 août 2026

Entrée à partir de 29€

Billetterie en ligne sur Ticket Master

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Crédit photo de une : Beyond The Streets Paris © Hugo Aymar