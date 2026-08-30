Maquettes, costumes, dessins… Le Palais Garnier abrite aussi une bibliothèque-musée dédiée à l’opéra

On connait le Palais Garnier pour son architecture somptueuse accueillant ballets et opéras. Mais à l’intérieur de ce monument historique se cache aussi un autre espace : la bibliothèque-musée de l’Opéra, rattachée à la Bibliothèque nationale de France, qui conserve depuis plus d’un siècle des documents et objets témoignant de l’histoire de ce lieu.

Une bibliothèque dans le palais

L’histoire de la bibliothèque-musée de l’Opéra remonte à l’année 1866, lorsque des archives sont constituées autour de l’activité du Palais Garnier et rassemblées dans un même endroit. Le musée ouvre ensuite au public en 1881 grâce au travail de Charles Nuitter, et est inauguré le 24 octobre pendant l’entracte d’une représentation de Hamlet, un opéra créé par Ambroise Thomas. En 1935, cet espace de documentation et ses collections sont finalement rattachés à la Bibliothèque nationale de France.

Aujourd’hui, on peut visiter la bibliothèque-musée de l’Opéra dans différents espaces du palais. La salle de lecture se trouve dans l’ancien salon, les expositions temporaires sont présentées dans la rotonde basse et les collections permanentes du musée occupent l’ancien fumoir. Toute une histoire autour des opéras et des ballets qui est directement racontée au sein du monument imaginé par l’architecte Charles Garnier.

Une collection autour des spectacles

Au sein de la bibliothèque-musée de l’Opéra, la BnF conserve notamment plusieurs milliers de manuscrits, partitions, affiches, photographies, dessins, maquettes de décors ou costumes. Parmi ces collections, on peut se documenter sur l’histoire de l’Opéra et de l’Opéra-Comique, mais également l’art lyrique, la danse et le cirque.

Au fil du parcours permanent, le visiteur pourra découvrir une sélection consacrée à la danse, à l’architecture des théâtres et aux décors. Les expositions temporaires permettent aussi de raconter l’histoire des artistes, des œuvres ou des thèmes propres aux spectacles. Et si vous souhaitez mener des recherches autour d’un sujet précis, la salle de lecture vous permettra d’avoir accès à des collections musicales, iconographiques et archivistiques, dont certaines sur réservation.

Un lieu rattaché à la BnF

Si vous souhaitez découvrir le Palais Garnier autrement, vous pouvez donc faire un tour dans sa bibliothèque-musée tous les jours de la semaine, de 10 h à 17 h. Ses salles sont accessibles au public après avoir acheté un billet pour la visite du monument historique conçu par Charles Garnier. Pour l’entrée, il faudra compter 14 euros en tarif plein, et 9 euros pour les tarifs réduits.

Pour ceux qui souhaitent uniquement lire et consulter les documents mis à disposition, l’accès se fait différemment. La salle de lecture est ouverte du lundi au samedi, de 10 h à 17 h, et nécessite un Pass Recherche de la BnF : vous pouvez l’obtenir sur son site en ligne ou dans ses différentes adresses parisiennes.

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Image à la une : Bibliothèque-musée de l’Opéra, © Alain Goustard / BnF