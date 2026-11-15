Bruxelles 1900 : le Petit Palais nous replonge dans l’effervescence artistique et les tensions politiques de la Belgique

Retour à la fin du règne de Leopold II (1865-1909), à une époque où le royaume de Belgique est transformé par la révolution industrielle et exploite brutalement les territoires du Congo. En réaction à ces bouleversements politiques, un foisonnement de courants artistiques émerge au tournant du XXe siècle pour dénoncer les injustices, suggérer le mystère, promouvoir un art total, mais aussi servir la propagande coloniale. Jusqu’au 25 avril 2027, le Petit Palais nous renvoie à cette période intense à travers 250 œuvres d’artistes belges ayant été les témoins et les avant-gardes de leur époque.

L’art belge, une effervescence au tournant du XXe siècle

Cela faisait trente ans qu’un musée français n’avait pas consacré une grande exposition à l’art belge. En se concentrant sur les années 1890 et 1900, le Petit Palais souhaite rappeler l’effervescence connue par Bruxelles et l’influence de ses artistes sur les avant-gardes européennes depuis l’Exposition universelle de Paris de 1900. Une ferveur créative qui s’exprime comme un acte de résistance au sein d’un pays en pleine révolution industrielle, dans lequel le monarque Léopold II reste insensible aux revendications sociales et s’enorgueillit de faire du Congo sa propriété privée.

À travers plus de 250 œuvres, l’exposition évoque ainsi différentes figures intellectuelles, à l’instar du poète et critique Émile Verhaeren, mais aussi les nombreux courants artistiques, les artistes majeurs qu’étaient Léon Spilliaert, Théo van Rysselberghe ou Fernand Khnopff, la révolution de l’art de l’affiche ou des arts décoratifs, ainsi que le développement de l’Art Nouveau servant alors la propagande coloniale. Au fil des tableaux, sculptures, tapisseries, bijoux ou mobiliers se forme ainsi le manifeste belge d’un « art total » qui engloberait toutes les pratiques et se mêlerait aux objets du quotidien.

Symbolisme, naturalisme et art social

Pour Bruxelles 1900, le Petit Palais propose un parcours thématique qui évoque le foisonnement de courants caractéristiques de cette période. Bien entendu, plusieurs grands noms du symbolisme sont présentés au fil de l’exposition : l’univers mélancolique de Léon Spilliaert, l’onirisme ambigu de Fernand Khnopff, l’ironie grinçante de James Ensor, ou le paysage rêvé de Constant Montald.

L’exposition ne s’arrête pas à ce courant essentiel de la fin du XIXe siècle, et met aussi en lumière une branche plus naturaliste et socialiste de l’art belge. Des artistes comme Théo van Rysselberghe ou George Morren tendent vers le pointillisme, en présentant une nature colorée et harmonieuse. D’autres s’intéressent par ailleurs à la condition ouvrière et aux inégalités sociales en pleine révolution industrielle : plusieurs œuvres célèbrent la figure prolétaire, la solidarité, la révolte, tandis qu’un amusant dessin d’Ensor représente Léopold II se prenant pour un dieu sans entendre les revendications de son peuple.

Un éclairage bienvenu sur le contexte politique

L’exposition aurait pu faire l’éloge d’une effervescence artistique et s’arrêter là. Or, bien heureusement, elle évoque le contexte politique particulièrement tendu de la Belgique, terrain propice à éveiller la créativité et l’engagement. Sous le règne de Léopold II, le pays est en effet marqué par une grande misère et de nombreux mouvements populaires qui sont mis en lumière dans plusieurs salles dédiées.

Le parcours ne fait pas non plus l’impasse sur la politique violente et répressive menée par le roi belge au sein de l' »Etat indépendant du Congo« , qu’il considère comme sa priorité. Avec une sélection d’œuvres Art Nouveau présentées à l’Exposition coloniale de 1897, on découvre de quelle manière l’art servait à promouvoir l’exploitation de la colonie, en privilégiant par exemple l’usage de matériaux exotiques. Alors qu’un cartel relève plusieurs millions de morts durant cette période, on regarde la sculpture en ivoire Vers l’infini de Pieter Braecke d’un mauvais œil… Qu’elles soient des actes de résistance ou de propagande, les œuvres sélectionnées dans cette exposition s’imposent ainsi comme le reflet d’une époque particulièrement complexe.

Informations pratiques

Bruxelles 1900

Lieu : Petit Palais, avenue Winston-Churchill, 75008 Paris

Dates : Jusqu’au 25 avril 2027

Horaires : Mardi, mercredi, jeudi, dimanche : 10h-18h. Vendredi et samedi : 10h-20h

Tarifs : 17 €. Tarif réduit : 15 €. Consulter les conditions de gratuité

Accès : Station de métro Champs-Élysées – Clemenceau (1, 13)

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Image à la une : Fernand Khnopff, Des caresses,1896. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, Belgique © Photo : J. Van Seghbroeck