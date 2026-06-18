Les musées d’Orsay et de l’Orangerie dévoilent une programmation entièrement dédiée à Claude Monet

Les années 2026 et 2027 marqueront le centenaire de la disparition de Claude Monet et celui de l’installation des Nymphéas à l’Orangerie. Pour l’occasion, les musées d’Orsay et de l’Orangerie consacreront une programmation d’expositions, conférences, publications et spectacles au maître impressionniste dès la rentrée prochaine.

Un parcours inédit au musée d’Orsay

Avec 3 650 toiles dans ses collections, le musée d’Orsay possède la plus importante collection de peintures impressionnistes et postimpressionnistes au monde. À l’occasion du centenaire de l’un des artistes majeurs du mouvement, Claude Monet, l’établissement proposera un parcours inédit dans sa galerie impressionniste autour d’une trentaine de tableaux et de leurs récentes restaurations.

Par ailleurs, différents invités dialogueront avec l’oeuvre du peintre, comme l’artiste conceptuelle américaine Jenny Holzer ou La Comédie-Française avec un Spectacle-Lecture de ses lettres. De nombreux prêts seront également accordés à d’autres musées nationaux et internationaux, permettant de prolonger la célébration de Giverny au Havre, en passant par Oslo ou Montréal.

Expositions et immersion au musée de l’Orangerie

De l’autre côté de la Seine, le musée de l’Orangerie est également un haut lieu de l’impressionnisme, puisqu’il abrite les célèbres Nymphéas de Claude Monet qui seront animées par un spectacle immersif. Par ailleurs, l’exposition temporaire Monet. Peindre le temps explorera dès septembre le rapport entre l’oeuvre du peintre et la temporalité, tandis qu’un nouveau contrepoint contemporain créera une passerelle avec le travail de Vija Celmins.

La célébration des Nymphéas

Par ailleurs, l’année 2027 sera l’occasion de célébrer l’anniversaire de l’installation des Nymphéas au sein du musée de l’Orangerie en 1927. Les deux salles ovales, pensées par Claude Monet lui-même, ont été conçues comme un lieu méditatif où contempler le long cycle pictural à travers les saisons. Plusieurs événements auront lieu autour de cette oeuvre : l’exposition 1927. Le temps retrouvé évoquera son aménagement dans le musée, une soirée « Échos des Nymphéas » sera présentée par le dramaturge Wajdi Mouawad, tandis qu’une création chorégraphique de Sharon Eyal l’alliera à la danse.

Centenaire de Claude Monet

Musée d’Orsay et musée de l’Orangerie

Dès le 30 septembre 2026

À lire également : Cinéma en plein air, expos, DJ sets… Le musée du quai Branly fête ses 20 ans durant un long week-end gratuit

Image à la une : Claude Monet, Les Coquelicots, 1873