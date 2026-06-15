Cinéma en plein air, expos, DJ sets… Le musée du quai Branly fête ses 20 ans durant un long week-end gratuit

Cette semaine, le musée du quai Branly – Jacques Chirac va fêter ses 20 ans ! Du vendredi 19 au dimanche 21 juin 2026, vous pourrez profiter de concerts, bal populaire, projections en plein air, DJ sets, lectures ou séances de yoga dans ses jardins illuminés, la plupart du temps en accès libre et gratuit.

Vingt ans à célébrer

Ouvert le 23 juin 2006 à l’initiative du président de la République Jacques Chirac, le musée du quai Branly expose les arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Pour célébrer sa vingtaine, le musée du quai Branly vous convie à une grande fête dans tous ses espaces extérieurs le temps d’un week-end. Au programme, une diversité d’événements célébrant la culture : concerts et danse sous les étoiles, bal populaire, nuit blanche de projections, DJ sets, performances, ateliers culinaires, lectures de contes ou séances de yoga…

Une soirée d’ouverture festive

Le vendredi 19 juin 2026 sonne l’ouverture de ce grand week-end festif. La soirée payante mettra la musique à l’honneur avec un festival en plein air dans les jardins, sur le toit-terrasse du musée et le théâtre de verdure du musée. Vous pourrez assister à des concerts, des DJ sets et des performances passant par le rap, le raï, l’électro, la pop, le jazz-funk, la cumbia ou la musique traditionnelle, avec des noms comme Oxmo Puccino, Acid Arab, L’Entourloop ou Lola Ondi Kwa. Et sur place, plusieurs bars et un restaurant vous permettront aussi de vous sustenter entre deux danses.

Bal populaire et nuit blanche de cinéma

Le week-end se poursuit avec une série d’événements culturels cette fois accessibles gratuitement. Les samedi 20 et dimanche 21 juin 2026, vous pourrez donc participer à des ateliers, des jeux, des visites flash, des performances, des initiations artistiques et des activités créatives en équipe. Le samedi soir, un grand bal populaire vous fera danser sur des musiques cubaines et des DJ sets.

La nuit se poursuivra ensuite avec un cinémarathon en plein air consacré au thème du « coming of age ». Les projections auront lieu sur le toit-terrasse du musée, en face à la tour Eiffel, où les spectateurs pourront découvrir différents films jusqu’au petit matin. Par ailleurs, pendant tout le week-end, les collections permanentes et les expositions temporaires seront accessibles gratuitement au public. L’occasion d’explorer toutes les salles du musée du quai Branly, si ce n’est pas déjà fait !

20 ans du musée du quai Branly – Jacques Chirac

37 quai Jacques Chirac, 75007 Paris

Du 19 au 21 juin 2026

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Image à la une : © Adobe Stock / Musée du quai Branly – Jacques Chirac, photo Nicolas Borel