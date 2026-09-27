On a découvert la Cité Immersive des Fables à Paris : une sortie ludique en famille

À deux pas des Champs-Élysées, les Fables de La Fontaine ont désormais leur propre cité immersive. Pensée comme une exposition sensorielle et interactive de plus de 1 000 m², elle fait prendre vie au Corbeau, au Renard, au Loup ou encore à la Grenouille entre décors, projections, jeux et personnages à écouter au casque. On est allés découvrir cette drôle de version grandeur nature de nos souvenirs d’école… dans un parcours très ludique, qui devrait particulièrement plaire aux enfants.

Les Fables de La Fontaine prennent vie sur 1 000 m²

Avant de nous aventurer au cœur de l’expérience, on récupère un casque audio qui va nous accompagner tout au long de la visite. Puis, après une introduction vivante, incarnée par un comédien, direction le bureau de Jean de La Fontaine, avant de passer d’un univers à l’autre : celui du Renard, du Loup, de la Grenouille ou encore du Lion. À chaque fois, les décors changent complètement, avec beaucoup de couleurs, de lumières et de nombreux petits détails à observer. Le son, les images et les éléments à manipuler participent pleinement à cette dimension sensorielle.

Mais ici, on ne reste pas simplement spectateur. Au fil du parcours, on ouvre, on manipule, on joue avec les différentes animations proposées et on écoute régulièrement les personnages nous raconter leur histoire. Des comédiens costumés se glissent aussi dans le parcours, ce qui apporte un vrai plus. Côté voix, le casting réunit Laurent Stocker dans le rôle de Jean de La Fontaine, tandis qu’Alexandre Astier incarne le Lion, Charles Berling le Renard, Arielle Dombasle le Loup ou encore Marie S’Infiltre la Grenouille. Au total, plus de 50 fables sont évoquées au fil de l’expérience, des grands classiques aux textes moins connus.

Une expérience immersive surtout pensée pour les familles

C’est probablement là que se trouve la vraie force du lieu : chaque pièce réserve son lot de surprises et d’activités. Jeux, éléments interactifs, décors dans lesquels se déplacer, dessins à colorier, personnages à écouter, enquête à mener… les enfants ne restent jamais longtemps simples spectateurs, et ont largement de quoi s’amuser. La visite est d’ailleurs conseillée à partir de 4 ans.

Pour les adultes, mieux vaut simplement savoir à quoi s’attendre. Les dialogues, la narration et les activités restent très accessibles et adoptent clairement un ton familial. On n’est donc pas dans une exploration approfondie de l’œuvre de La Fontaine, mais plutôt dans une manière ludique de faire découvrir ses personnages et ses histoires aux plus jeunes.

Des décors interactifs jusqu’au mapping final

Toutes les expériences immersives parisiennes ne jouent d’ailleurs pas sur le même registre. Là où l’Atelier des Lumières mise avant tout sur la contemplation et de gigantesques projections accessibles à tous les âges, la Cité Immersive des Fables privilégie davantage le jeu, la narration et l’interaction. Une autre façon d’utiliser sons, images et décors pour nous faire entrer dans un univers.

La visite s’achève dans la Salle des Rêves, avec un superbe spectacle en vidéo-mapping à 360° inspiré de plusieurs fables et accompagné d’une création musicale de Bon Entendeur. Puis, dernier passage presque obligé : la petite boutique, où l’on retrouve livres, papeterie, peluches et autres souvenirs. La Cité Immersive des Fables fonctionne donc avant tout comme une sortie familiale, ludique et facile d’accès, qui devrait particulièrement bien fonctionner avec de jeunes enfants.

Infos pratiques

Cité Immersive des Fables

Adresse : 5 rue de Berri, 75008 Paris

Durée : environ 1h30

Âge conseillé : à partir de 4 ans

Tarifs : à partir de 19,90 € pour un adulte et 13,90 € pour les 4-17 ans ; 1,50 € pour les 0-3 ans

Accès : métro George V (ligne 1)

Horaires : fermé le lundi ; mardi de 13h à 18h ; du mercredi au dimanche de 10h à 18h

À noter : le parcours est accessible aux PMR et aux poussettes. Pensez à vérifier les horaires et tarifs sur le site officiel avant votre visite.

Questions fréquentes sur la Cité Immersive des Fables à Paris

La Cité Immersive des Fables est-elle adaptée aux jeunes enfants ?

Oui. La visite est conseillée à partir de 4 ans et une grande partie du parcours repose sur des jeux, des manipulations, des décors interactifs et des personnages à écouter. L’expérience nous semble donc particulièrement adaptée à une sortie avec de jeunes enfants.

Peut-on visiter la Cité Immersive des Fables sans enfants ?

Oui, mais mieux vaut savoir que la narration et les activités adoptent un ton très familial. Les adultes peuvent profiter des décors, des projections et du mapping final, mais l’expérience est davantage pensée comme une découverte ludique des fables que comme une exploration approfondie de l’œuvre de La Fontaine.

Combien de fables de La Fontaine peut-on découvrir dans le parcours ?

Plus de 50 fables sont présentes au fil de l’expérience, à travers les différentes salles consacrées notamment au Renard, au Loup, à la Grenouille ou au Lion, jusqu’au spectacle final en vidéo-mapping à 360°.

Image en Une : Le bureau de Jean de La Fontaine prend vie entre décors, projections et jeux d’ombres à la Cité Immersive des Fables, à Paris. © Cité Immersive des Fables

Mélina Hoffmann