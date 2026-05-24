Les costumes cultes de Mask Singer s’exposent au Musée Grévin

Du 25 avril au 15 juillet, les 17 costumes les plus emblématiques de l’émission Mask Singer s’exposent au Musée Grévin ! Le squelette, l’agneau, le dragon ou le brocoli : c’est une occasion unique d’admirer de près ces costumes devenues cultes, et d’admirer tout le savoir-faire artisanal qui se cache derrière.

Mask Singer, le show phénomène de TF1

Alors que la saison 9 vient tout juste de commencer sur TF1, le phénomène Mask Singer s’invite au Musée Grévin, dans le 9e arrondissement de Paris, pour permettre au public d’admirer de près les costumes spectaculaires qui ont fait la renommée du programme. Depuis maintenant neuf saisons, l’émission phare de TF1 met en compétition des célébrités costumées et masquées — sportifs, comédiens, chanteurs, animateurs français et internationaux — dont l’identité reste secrète aux yeux des autres candidats, du public et du célèbre panel d’enquêteurs (Michaël Youn, Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier) chargés de les démasquer. Chaque semaine, les participants s’affrontent en interprétant des tubes connus de tous avec un seul objectif : préserver leur anonymat le plus longtemps possible ! Des performances dignes des plus grands shows internationaux mêlant danse, acrobaties et effets visuels. En quelques années, Mask Singer s’est imposé comme l’un des divertissements les plus appréciés des téléspectateurs.

17 costumes au Musée Grévin

Pour preuve, c’est déjà la saison 9 du programme. Lancée le 24 avril dernier, elle s’impose comme la plus ambitieuse de l’histoire de l’émission. Preuve en est : les premières célébrités démasquées ne sont autres que Firmine Richard, Michael Jones, Véronique Jeannot et Jason Derulo. Rien que ça ! Mais la grande nouveauté de cette édition, c’est surtout l’arrivée d’un personnage… sans masque. Baptisé le Clown, celui-ci est entièrement maquillé par une équipe de professionnels du cinéma. Une transformation inédite, renouvelée chaque semaine, qui compliquera davantage la tâche des enquêteurs, désormais privés de leur principal indice visuel. La Vénitienne, le Cyborg, le Bouquet… autant de nouveaux costumes à découvrir aux côtés d’autres tenues emblématiques de l’émission lors de l’exposition temporaire présentée au Musée Grévin jusqu’au 15 juillet 2026.

À découvrir sous toutes les coutures

Situé au cœur de Paris, le Musée Grévin est l’un des musées les plus emblématiques de la capitale. Fondé en 1882, il invite les visiteurs à rencontrer plus de 250 célébrités reproduites en cire avec un réalisme saisissant, parmi lesquelles Nikos Aliagas, Beyoncé, le roi Charles III, Antoine Dupont, Lady Gaga, Denis Brogniart, Aya Nakamura ou encore M. Pokora.

Depuis le 25 avril, aux côtés des stars, les costumes iconiques de Mask Singer ont pris place dans les allées du célèbre musée des Grands Boulevards. Sequins, strass et paillettes : vous allez en prendre plein les yeux. Après avoir fait vibrer des millions de téléspectateurs, ces créations ont quitté le plateau de TF1 pour une exposition exceptionnelle. Le Bison de Damien Sargue, le Dragon d’Issa Doumbia, le Brocoli du célèbre YouTubeur Lebouseuh, la Dame de cœur de Marie-Ange Nardi ou encore le Squelette de Djibril Cissé permettent aux visiteurs de replonger dans les souvenirs des neuf saisons de l’émission et d’admirer le travail minutieux réalisé derrière chaque costume. « Il faut compter au minimum 400 heures de fabrication par costume », explique la costumière de l’émission. Certaines fleurs du costume du Bouquet ont notamment été confectionnées une à une à la main. « Il faut aussi construire une “gabrielle”, un système utilisé dans le musical pour supporter les éléments en hauteur et répartir le poids », précise-t-elle.

Une exposition immersive qui ravira les fans inconditionnels de Mask Singer à découvrir jusqu’au 15 juillet 2026 au Musée Grévin.

Musée Grévin, 10 Bd Montmartre 75009 Paris

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