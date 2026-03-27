Drawing Now Paris : 5 artistes contemporains à découvrir ce week-end au Carreau du Temple

Jusqu’au dimanche 29 mars 2026, Drawing Now Paris investit le Carreau du Temple pour sa 19e édition. Première foire d’art contemporain en Europe exclusivement consacrée au dessin, l’événement réunit 71 galeries internationales et près de 300 artistes recourant à des techniques diverses, comme le graphite, l’encre, l’acrylique ou le pastel. Parmi eux, voici cinq dessinateurs contemporains à repérer ce week-end dans les allées du salon.

Nicolas Daubanes

Connu pour son travail autour des lieux de mémoire et de lutte, le plasticien français Nicolas Daubanes présente quatre nouveaux dessins réalisés avec de la poudre d’acier aimantée et parfois recouverts d’un verre incrusté d’acier incandescent, représentant notamment Le Sacré-Coeur en feu ou Le Panthéon.

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Galerie Maubert

Stand A9

Payram

Né en Iran, Payram s’est réfugié en France en 1983. Son exil, l’artiste l’aborde à travers ses photographies argentiques qu’il retravaille à la main. Ici, sa série « Le sommeil des éclairs » présente plusieurs polaroids ornementés à la manière de miniatures persanes, déclinant la figure du dormeur.

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Galerie Maubert

Stand A9

Guy Vording

Intéressé par les thématiques de l’absence, de la réduction et de la dissimulation, le Néerlandais Guy Vording présente sa série « Black Pages », réalisée avec du crayon aquarelle sur une page de magazine. On y observe des événements quotidiens isolés dans l’obscurité, parfois des collages, avec une courte phrase ou un mot découpé surgissant avec énigme, comme une voix off.

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Galerie dudokdegroot

Stand C13

Pablo Auladell

Illustrateur de bande dessinée, Pablo Auladell a publié dans plusieurs fanzines avant de remporter le Prix national de la bande dessinée en Espagne. Ses deux œuvres présentées, mêlant le graphite, l’encre et le pastel à l’huile sur papier, font référence à la mythologie et à l’univers symboliste.

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Galerie Martel

Stand B16

Murielle Belin

Inspirée par l’onirisme et l’inventivité de Roland Topor, du Facteur Cheval ou de Léonard de Vinci, l’artiste française Murielle Belin mêle le dessin et la peinture aux techniques des arts populaires, comme le travail du bois, le papier roulé ou l’assemblage. Ses œuvres se nourrissent du folklore et de l’iconographie sacrée en explorant une étrangeté presque surréaliste. Dans le cabinet érotique de la galerie C, elle présente ici ses Papillons de nuit dessinés au feutre sur papier aquarelle et mis en relief.

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Galerie C

Stand C16

Une sélection qui donne un bel aperçu de la diversité de Drawing Now Paris, au cœur du Carreau du Temple.

Romane Fraysse

Drawing Now

Carreau du Temple

4 rue Eugène Spuller, 75003 Paris

Jusqu’au dimanche 29 mars 2026

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Image à la une : © Drawing Now Paris