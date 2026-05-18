Une exposition s’installe dans un cimetière parisien : une première en France

Avant même d’avoir commencé, cette exposition est déjà historique puisque pour la première fois en France elle se tiendra dans un endroit où l’on ne vient généralement pas pour voir de l’art… Un cimetière ! Et pas n’importe lequel car il s’agit du plus grand d’Europe : le cimetière parisien de Pantin. Dès ce 30 mai 2026, Demeure dévoilera ainsi une quarantaine d’œuvres parmi les pierres tombales, les arbres centenaires, et le silence.

Une exposition portée par une résidence d’artistes

À l’origine de ce projet, on retrouve POUSH, la résidence d’artistes d’Aubervilliers qui fait face au cimetière parisien de Pantin. De ce voisinage est né un projet aussi évident qu’insolite : y poser des œuvres pour habiter autrement un lieu que la ville moderne a pris l’habitude de mettre à l’écart.

Le parcours se déroule le long de l’allée des Sophoras, une percée végétale d’1 kilomètre qui traverse le cimetière comme une respiration. C’est là que 21 artistes, plasticiens, photographes, sculpteurs ou encore architectes ont imaginé des formes de présences discrètes, souvent précaires, conçues pour dialoguer avec la matière du lieu : la pierre, la terre, la lumière, les noms qui s’effacent…

Des œuvres d’art dans le cimetière parisien de Pantin

Confiée à Matthieu Prat et Aude Anquetil, la scénographie structure l’exposition comme un récit, avec un début, un développement et une fin. Et surtout, elle laisse le soin aux œuvres de continuer à vivre après la fin de l’exposition, transformés lentement par le temps.

Parmi les pièces les plus saisissantes, Max Fouchy a incrusté un œil intelligent dans une pierre brute, créant une entité qui suit chaque visiteur du regard. Charbel-Joseph H. Boutros grave le nom du premier et du dernier visiteur de l’exposition sur deux dalles de granit : un geste simple qui fait de chaque passant un acteur du temps. Tilhenn Klapper a dissimulé dans les branches des sculptures en bois carbonisé inspirées des chauves-souris, visibles seulement de nuit, signalées par le son discret de clochettes. Et Valentine Prissette réinterprète la couronne mortuaire en cire dans une exploration de la fossilisation et de la mémoire. Andy Warhol est également de l’aventure, à sa façon : l’exposition diffuse en continu le flux d’une webcam installée sur sa tombe en Pennsylvanie, avec laquelle le Andy Warhol Museum et EarthCam retransmettent 24h/24 les hommages déposés sur sa stèle, boîtes de soupe Campbell comprises !

Une première historique en France

Commissariée par Patrice Chazottes (ancien directeur adjoint du Centre Pompidou) et Inès Massonie (responsable des expositions à POUSH), Demeure est la première exposition d’art contemporain organisée à l’intérieur d’un cimetière en France. La Ville de Paris a soutenu le projet dès le départ, y voyant une cohérence avec la vocation du lieu : croiser la mémoire et le vivant, les morts et les passants, le recueillement et la création.

Des médiateurs culturels sont présents 3 jours par semaine pour accompagner la déambulation, et des interactions ponctuelles avec les artistes rythmeront les 6 mois de l’exposition. Demeure ne cherche pas à faire spectacle de la mort, elle invite plutôt à ralentir, à regarder autrement un lieu que l’on traverse d’habitude tête baissée. Dans un cimetière où reposent 140 ans de Parisiens de tous horizons, parmi les sophoras et les herbes folles, l’art prend le temps… qu’on ne lui accorde plus vraiment !

Demeure

Du 30 mai au 15 novembre 2026

Cimetière parisien de Pantin

11 avenue du Cimetière Parisien, 93500 Pantin

Entrée libre, du lundi au dimanche de 8h à 17h45

Médiation : du jeudi au samedi de 14h à 17h45

Plus d’infos sur le site de POUSH

Crédit photo de une : Cimetière © Ville de Paris

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