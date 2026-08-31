FUJIKINA : 200 ans de photographies célébrés durant trois jours au Palais Brongniart

Voilà 200 ans que la photographie a fait son apparition grâce aux expérimentations de Nicéphore Niépce. Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie organisé par le ministère de la Culture, le festival FUJIKINA va ouvrir le bal avec trois jours de célébrations autour du huitième art du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 2026 au Palais Brongniart.

Célébrer le bicentenaire de la photo

La photographie a déjà – ou n’a que – 200 ans… C’est en 1827 que l’ingénieur français Nicéphore Niépce parvenait à fixer la première image permanente selon son « procédé héliographique ». Pour célébrer cet anniversaire et participer aux nombreuses festivités organisées dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le fabricant d’appareils photo Fujifilm lancé la FUJIKINA, un grand festival autour du huitième art qui aura lieu au Palais Brongniart du 4 au 6 septembre 2026.

Durant ces trois jours, l’événement sera l’occasion de retracer l’histoire de l’art photographique et de ses différents appareils, tout en organisant plusieurs expositions, conférences, ateliers, rencontres, masterclasses, visites guidées au cœur de Paris, démonstrations et prêts de matériel. Trois jours pour découvrir une diversité de genres, d’esthétiques, d’impressions et de pratiques de l’image en mêlant amateurs, professionnels et créateurs dans un même lieu.

Quatre expositions autour du 8e art

Lors de ce week-end prolongé, le Palais Brongniart accueillera quatre expositions parcourant les deux siècles d’histoire de la photographie, des fonds patrimoniaux aux plus récentes créations, en passant par des archives inédites, des créations plastiques ou des reportages réalisés aux quatre coins du monde. Deux parcours conçus en collaboration avec Magnum Photos présentent des tirages de la célèbre agence : Magnum : À World In Color réunira la plus importante rétrospective de ses archives couleur, et Magnum Youth portera un regard sur la jeunesse à travers les oeuvres des photographes américains Alex Webb et Alec Soth.

En se basant sur les collections nationales de la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie, la troisième exposition Histoire de Portrait(s) explorera l’évolution des techniques et des usages photographiques à travers l’art du portrait. Puis, avec le parcours 15 ans de Série X Fujifilm, imaginé par Fujifilm, vous pourrez découvrir l’évolution de la pratique depuis les premiers hybrides de la Série X Fujifilm jusqu’au moyen format GFX.

Conférences, masterclasses et ateliers

Au-delà des expositions, ces trois jours proposeront aussi plusieurs conférences et masterclasses animés par des photographes reconnus, comme Jonas Rask, Alex Soth, Mario Cruz ou Tom Hegen. Les Studios Démo vous feront des démonstrations avec différents appareils, tandis que Sorties Photos organisera des virées dans Paris pour vous entraîner et développer votre « regard photographique ».

Si vous souhaitez apprendre quelques techniques ou prendre soin de votre matériel, plusieurs ateliers en petit comité seront également proposés durant le festival, pour un accompagnement personnalisé sur des thématiques précises (il faudra tout de même prévoir 100 € pour les trois heures). Par ailleurs, si vous disposez d’appareils Fujifilm, vous pourrez profiter d’un service gratuit de vérification, nettoyage capteur et contrôle des optiques avec les équipes sur place… Pour connaître les horaires de chaque événement et réserver vos billets, rendez-vous directement sur le site de FUJIKINA !

FUJIKINA

Palais Brongniart

16 place de la Bourse, 75002 Paris

Du 4 au 6 septembre 2026

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Image à la une : Willy Ronis, Autoportrait © Collection MPP