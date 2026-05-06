Le Grand Palais expose Hilma af Klint, peintre méconnue, pourtant pionnière de l’art abstrait

À partir du 6 mai 2026, le Grand Palais en collaboration avec le Centre Pompidou, présente la première grande exposition en France consacrée à Hilma af Klint, figure de l’abstraction. Une exposition évènement à ne pas manquer.

Hilma af Klint, pionnière de l’abstraction

Hilma af Klint, à ne pas confondre avec Gustav Klimt, peintre autrichien de la fin du XIXème siècle, est une artiste peintre suédoise du début du XXème siècle, considérée aujourd’hui comme l’artiste à l’origine de l’abstraction en Europe, rien que ça ! Beaucoup moins connu que ses comparses masculins (Wassily Kandinsky, Piet Mondrian et Kazimir Malevich), Hilma af Klint a pourtant en près d’une décennie, réalisé 193 peintures et dessins qui se démarquent complètement des représentations connues jusqu’alors. Formée à l’Académie royale des Beaux-Arts de Stockholm, Klint fait fi des conventions académiques suédoises pour s’inspirer des courants scientifiques et spirituels de son époque. Elle développe ainsi un langage visuel singulier, mêlant formes, couleurs et symboles avec une audace remarquable.

Une œuvre cachée

À une époque où l’on considère que les femmes artistes ne sont pas capable d’innover, Hilma af Klint mène une double vie artistique : conventionnelle avec des oeuvres figuratives traditionnelles et secrète, avec une production résolument avant-gardiste. Son parcours solitaire et atypique s’inscrit dans un cheminement spirituel et ésotérique. Inspirée par la théosophie (en grec : theos, divin et sophia, sagesse) selon laquelle l’univers tout entier ne fait qu’un, elle libère progressivement son langage pictural des contraintes académiques, nourrie par la méditation et le spiritisme. Consciente du décalage entre son travail et les normes de son époque, elle choisit de ne pas montrer ses œuvres abstraites, demandant qu’elles restent invisibles pendant plusieurs décennies après sa mort. Il faut attendre 1986 et l’exposition The Spiritual in Art à Los Angeles pour que son œuvre soit enfin révélée au grand public.

Une exposition au Grand Palais pour (re)découvrir Hilma af Klint

À partir du 6 mai 2026, le Grand Palais et le Centre Pompidou rendent grâce à travers une exposition inédite, à cette artiste visionnaire qu’est Hilma af Klint (1862-1944). Géométrie, aplats de couleurs vives et motifs organiques : le cycle des peintures du Temple (1906-1915), son grand œuvre, dont la célèbre série monumentale des Dix Plus Grands qui conclut l’exposition, met en valeur ses multiples sources d’inspiration (ésotérisme, folklore et art populaire, culture scientifique). Au-delà de l’hommage rétrospectif, l’exposition interroge la manière dont l’histoire de l’art a longtemps ignoré les artistes femmes et leur contribution aux mouvements fondateurs.

Une retrospective inédite qui permet de faire connaissance avec une artiste méconnue, qui bouscule les conventions et repousse les frontières entre art, science et spiritualité. À découvrir jusqu’au 30 août 2026 au Grand Palais : c’est la première fois qu’une exposition monographique consacrée à Hilma af Klint est présentée en France.

Exposition Hilma af Klint

Grand Palais, Galeries 8, 17 avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

En coproduction avec le Centre Pompidou

Du 6 mai 2026 au 30 août 2026

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