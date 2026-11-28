Cinquante ans après sa disparition, André Malraux marque encore les esprits pour son oeuvre littéraire, son engagement dans la Résistance, mais aussi pour ses actions en faveur de l’art lorsqu’il était Premier ministre des Affaires culturelles. Cinquante ans après sa mort, survenue le 23 novembre 1976, la Ville de Paris lui consacre ainsi un hommage mêlant expositions, conférences, rencontres et spectacles de danse jusqu’au mois de décembre 2026.

Les 50 ans de la disparition d’André Malraux

Né à Paris le 3 novembre 1901, André Malraux est l’une des grandes figures intellectuelles du XXe siècle. Auteur de romans majeurs comme La Condition humaine, récompensé par le prix Goncourt en 1933, il s’est également illustré par son engagement antifasciste, son rôle dans la Résistance et son parcours politique auprès du général de Gaulle. Nommé ministre des Affaires culturelles en 1959, il occupe cette fonction jusqu’en 1969. Durant cette décennie, il défend un projet de démocratisation culturelle, par la création des maisons de la culture et son action en faveur de la préservation du patrimoine témoignent de cette volonté de faire de la culture un véritable enjeu national.

Cette commémoration parisienne s’inscrit dans une initiative nationale baptisée « 2026, Année Malraux ». Organisée par la Commission nationale pour le Cinquantenaire de la disparition d’André Malraux, avec le soutien du ministère de la Culture, elle coïncide également avec le 30e anniversaire de son entrée au Panthéon, le 23 novembre 1996. Ainsi, plus de 300 projets sont programmés en France et à l’étranger, dont des expositions, spectacles, publications, projections et colloques.

Expositions et conférences

À Paris, l’exposition « Cher André Malraux… » est organisée par la Fondation Charles de Gaulle, du 4 novembre au 2 décembre 2026. Le parcours présente une diversité de manuscrits intimes de l’intellectuel, notamment des lettres, brouillons annotés et témoignages de ses contemporains. Des documents qui mettent en lumière ses amitiés littéraires et artistiques, ses relations avec le général de Gaulle ainsi que les liens noués au cours de ses engagements politiques et résistants.

Les conférences occupent également une place importante dans cette programmation. Le 21 novembre dernier, l’Institut de France a par exemple organisé un après-midi de lectures, de rencontres et de projections sous la Coupole. L’occasion d’évoquer différentes actions menées par Malraux et d’interroger son influence concrète sur les institutions culturelles françaises.

Un moment de commémorations

La programmation parisienne fait également une place aux propositions artistiques et aux spectacles vivants, notamment à travers des événements consacrés à la danse. Jusqu’au 31 décembre 2026, la Ville de Paris annonce ainsi un ensemble de rendez-vous répartis dans plusieurs établissements culturels de la capitale et destinés à tous les publics.

Le temps fort de ces commémorations s’est concentré autour du 23 novembre 2026, date exacte du cinquantième anniversaire de sa disparition. Le Panthéon a notamment accueilli, du 21 au 23 novembre, plusieurs manifestations autour de la mémoire de l’ancien ministre. Au programme figuraient des visites commentées, une mise en valeur de son célèbre discours prononcé lors de l’entrée de Jean Moulin au Panthéon, le 19 décembre 1964, ainsi qu’une cérémonie commémorative le 23 novembre.

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Image à la une : © Ville de Paris / Roger-Viollet