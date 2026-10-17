Cette œuvre inédite de Jenny Holzer sera projetée gratuitement sur le musée d’Orsay pendant cinq soirs

Pour ses 40 ans, le musée d’Orsay va voir sa façade côté Seine se métamorphoser du 18 au 22 octobre 2026. Dans le cadre de l’exposition « J’ai vu », l’artiste américaine Jenny Holzer présente ÉCLAIRÉ, une création lumineuse composée de textes issus des archives du musée et d’écrits de l’époque. Ces projections gratuites seront à découvrir depuis les berges, chaque soir de 19 h à 23 h.

Une œuvre projetée sur le musée d’Orsay

Du 18 au 22 octobre 2026, la façade côté Seine de l’ancienne gare d’Orsay accueillera des projections lumineuses imaginées par Jenny Holzer. L’artiste américaine, habituée à travailler autour du langage et de son pouvoir politique, conçoit son œuvre en piochant dans des textes du XIXe siècle. En lien avec son exposition « J’ai vu » présentée dans le musée, elle s’empare donc temporairement de l’architecture du musée en projetant des phrases chaque soir sur ses murs, de 19h à 23h.

Lors de cette création inédite, l’artiste a décidé de sélectionner des fragments de textes puisés dans les collections et les archives du musée, ainsi que dans des lettres d’artistes, des témoignages, des écrits littéraires et politiques de l’époque. L’occasion de créer un écho entre les préoccupations du XIXe siècle avec celles de notre époque, tout en apportant une autre dimension à l’histoire de l’art par le biais du texte.

Plus de 750 textes

Cette création lumineuse est conçue dans le cadre de l’exposition « J’ai vu » de Jenny Holzer, présentée du 20 octobre 2026 au 21 février 2027 au musée d’Orsay. Plusieurs installations artistiques y associent les textes aux créations lumineuses et à l’architecture du lieu. On peut notamment y voir une installation monumentale composée de LED et animée par des textes colorés. Le tout est ainsi pensé comme un dialogue entre les différents matériaux, les œuvres qui sont présentées dans les collections et la création contemporaine qui questionne les rapports de pouvoir au sein de notre société.

L’exposition réunit ainsi plus de 750 textes, issus de 424 sources et signés par 73 auteurs. Plusieurs périodes historiques y sont évoquées, comme la guerre franco-prussienne de 1870-1871 ou la Commune de Paris, mais aussi le colonialisme, l’anarchisme, les grèves ou la corruption. En parcourant une époque allant de 1848 à 1914, Jenny Holzer raconte ainsi les contextes des différentes œuvres du musée d’Orsay.

Cinq soirs de projection

Cette projection sur la façade du musée d’Orsay est aussi une manière de célébrer ses 40 années. Depuis son ouverture en décembre 1986, le musée s’est imposé comme le lieu emblématique de l’art moderne, abritant la plus importante collection de peintures impressionnistes et postimpressionnistes au monde. Ainsi, tout en rappelant l’histoire de cette ancienne gare, ces projections sur la façade permettent de faire sortir l’art du musée.

Pour découvrir cette création inédite, rendez-vous sur les quais de Seine du dimanche 18 au jeudi 22 octobre 2026. Dès le lendemain jusqu’à la fin de l’exposition « J’ai vu », un écran diffusera des extraits de cette œuvre à l’intérieur du musée, qui pourront aussi être visionnés en vidéo sur le site internet du musée.

Infos pratiques

ÉCLAIRÉ, les projections lumineuses de Jenny Holzer au musée d’Orsay

Lieu : façade du musée d’Orsay côté Seine, Paris 7e.

Dates : du dimanche 18 au jeudi 22 octobre 2026.

Horaires : chaque soir de 19 h à 23 h.

Tarifs : projections extérieures gratuites, en accès libre.

À savoir : à admirer de préférence depuis les berges de Seine. L’exposition intérieure « J’ai vu » se visite séparément, selon les conditions d’entrée du musée.

Les horaires peuvent être modifiés. Pensez à consulter le site officiel avant votre visite.

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Image à la une : Jenny Holzer (1950), Claude Monet, letter to Théodore Duret, February 2, 1884 © 2026 Jenny Holzer, member Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris