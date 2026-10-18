Dernière favorite de Louis XV, Jeanne Du Barry s’expose comme mécène et collectionneuse d’art au domaine de Marly

Jusqu’au 28 février 2027, le musée du Domaine royal de Marly consacre une exposition à Jeanne Du Barry (1743-1793), la dernière favorite du roi Louis XV. Loin d’en faire le portrait habituel d’une jeune femme naïve à la cour de Versailles, cette rétrospective retrace au contraire l’histoire d’une transfuge de classe d’une grande intelligence. À travers près de 150 œuvres et objets, on découvre son ascension sociale, son influence artistique et politique au XVIIIe siècle.

Jeanne Du Barry, une transfuge à la Cour

Après d’autres célèbres favorites de Louis XV, comme Madame de Pompadour, Jeanne Du Barry est l’une des dernières figures féminines de la monarchie avant la Révolution française. Pourtant, la petite Jeanne Bécu naît en 1743 dans un milieu modeste : mais grâce au soutien du financier Claude Billard Dumousseaux, elle parvient à suivre l’éducation des filles de bonne famille au couvent de Saint-Aure à Paris. Afin de la présenter à la Cour de Versailles, la jeune femme est unie au comte Guillaume du Barry : il fallait en effet être mariée et d’un rang noble pour espérer devenir la favorite du Roi.

Le musée du Domaine royal de Marly choisit de sous-titrer son exposition « Jeanne Du Barry, l’invention d’une favorite », car il s’agit bien de montrer comment Jeanne Du Barry a gravi les échelons sociaux, quels étaient les fantasmes et les scandales qui l’ont entouré, mais aussi tous ses projets, ses liens avec les artistes et ses collections d’oeuvres. Loin de la réduire à une simple favorite du Roi, le parcours se concentre davantage sur son intelligence, sa sensibilité, son ambition et ses provocations au sein de la Cour.

Près de 150 œuvres rassemblées

Organisée en sept temps, l’exposition rassemble près de 150 œuvres et objets, parmi lesquels des peintures, des sculptures, des dessins, des estampes, du mobilier, des objets d’art et des documents d’archives. Une diversité de pièces qui reconstitue l’histoire de la favorite, dont la vie reste peuplée de mystères. Loin de la placer dans l’ombre de Louis XV, le parcours évoque au contraire Jeanne Du Barry à travers son goût pour la peinture, la mode et les arts décoratifs au sein de la Cour.

Parmi les pièces remarquables, on découvre notamment le buste en marbre de Madame du Barry sculpté par Augustin Pajou en 1773. Une assiette du service de Sèvres et une poignée de porte illustrée montrent aussi que la favorite marquait plusieurs de ses objets de son chiffre DB. Ces pièces historiques qui sont mises en parallèle avec des créations contemporaines, dont la robe portée par Maïwenn dans le film Jeanne du Barry, dessinée par Virginie Viard pour Chanel.

Une communauté d’artistes

La figure de Jeanne Du Barry permet d’ouvrir une fenêtre sur plusieurs artistes renommés du XVIIIe siècle, qui ont perdu de leur prestige dans notre monde contemporain. Au sein de son pavillon de musique à Louveciennes, réalisé par l’architecte Claude-Nicolas Ledoux, elle organise plusieurs réceptions avec de nombreux artistes auxquels elle offre sa protection. Parmi eux, on compte : Joseph-Marie Vien,Jean-Honoré Fragonard, Claude Joseph Vernet, Augustin Pajou ou Étienne Maurice Falconet.

La dernière salle de l’exposition présente ainsi plusieurs oeuvres collectionnées par Jeanne Du Barry. Parmi elles, on retient les très sensuels Amour embrassant l’Univers de Fragonard ou La Cruche cassée de Jean-Baptiste Greuze, particulièrement apprécié par la favorite. Cette dernière se fait d’ailleurs représenter par François-Hubert Drouais en véritable muse des arts dans un tableau monumental présenté au sein de l’exposition – on raconte qu’à l’origine celle-ci y était peinte entièrement nue, avant qu’elle ne soit « rhabillée » par le peintre après avoir fait scandale. Bien d’autres anecdotes sont à connaître autour sur sa vie à la Cour… Si vous souhaitez en apprendre davantage autour de cette figure marginale et énigmatique, vous pouvez d’ailleurs suivre des visites guidées et conférences organisées régulièrement par le musée.

Informations pratiques

Jeanne Du Barry, l’invention d’une favorite

Lieu : Musée du Domaine royal de Marly, 1 grille royale, parc de Marly, 78160 Marly-le-Roi

Dates : du 16 octobre 2026 au 28 février 2027

Horaires : du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h en octobre, puis de 14 h à 17 h de novembre à février.

Tarifs : 12 € en plein tarif, 7 € en tarif réduit ; gratuit pour les moins de 12 ans.

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Image à la une : FRANÇOIS-HUBERT DROUAIS, Portrait de Madame Du Barry en muse, 1774, Huile sur toile, Versailles, chambre de commerce et d’industrie des Yvelines et du Val-d’Oise © Alain Leprince

