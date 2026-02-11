Une incroyable exposition immersive sur le Titanic débarque à La Villette

Une grande exposition immersive sur le plus célèbre paquebot de tous les temps arrive bientôt à Paris. L’occasion de redécouvrir l’histoire du Titanic à travers un parcours mêlant mémoire historique, reconstitutions spectaculaires et technologies immersives. Une expérience qui promet de nous faire voyager dans le temps. Embarquement imminent !

Le Titanic, symbole de progrès et de tragédie

L’histoire, nous la connaissons tous. Elle devait être belle, elle a viré à la tragédie. Au début du XXe siècle, le Titanic représente l’apogée du génie industriel et maritime. Construit pour la compagnie White Star Line, ce paquebot gigantesque est alors l’un des plus luxueux jamais conçus. Restaurants élégants, salons somptueux, cabines raffinées : tout à bord est pensé pour offrir un confort exceptionnel aux passagers qui traversent l’Atlantique entre l’Europe et New York. Enfin, à une certaine catégorie de passagers, car le Titanic c’est aussi l’histoire de forts contrastes sociaux.

Mais dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, lors de son voyage inaugural, le navire heurte un iceberg dans l’Atlantique Nord. La traversée sera mémorable, mais pas pour les raisons que tout le monde imaginait. Le paquebot sombre en quelques heures, provoquant la mort de plus de 1 500 personnes. Cette catastrophe maritime marque profondément l’histoire mondiale et transforme le Titanic en un mythe moderne qui continue de fasciner et d’alimenter récits, recherches et œuvres culturelles, plus de cent ans après son naufrage.

Une exposition immersive

À travers un parcours de plus de 3 000 m² rassemblant objets historiques, récits intimes et dispositifs technologiques contemporains, l’exposition La Légende du Titanic proposera une plongée dans l’univers du paquebot. Des reconstitutions d’espaces emblématiques du bateau permettront de mieux comprendre l’ampleur et le raffinement de ce géant des mers.

Les projections immersives à 360 degrés, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les espaces interactifs permettront de revivre certaines scènes marquantes de l’histoire du navire. Il sera par exemple possible d’assister au dernier morceau joué par l’orchestre du Titanic avant que le paquebot ne sombre dans les profondeurs de l’océan ! L’exposition présentera également des objets liés à la compagnie White Star Line et au RMS Olympic, navire jumeau du Titanic, notamment de l’argenterie, mais aussi des accessoires du film de James Cameron, comme les tenues d’époque. De quoi offrir un aperçu concret de la vie à bord au début du XXe siècle.

La Légende du Titanic s’installe à La Villette

Présentée à La Villette, cette expérience immersive mêlant narration historique et scénographie immersive proposera d’embarquer aux côtés de la famille Callaghan et de parcourir les ponts du Titanic, de découvrir ses cabines, d’admirer la reconstitution du célèbre Grand Escalier, celle du Café Parisien, ou encore les salons raffinés de la Première Classe. Il sera ainsi possible d’explorer le paquebot comme si on y était ! Une expérience rare.

Pensée pour tous les publics, la visite comprendra aussi des espaces interactifs destinés aux enfants, ainsi que plusieurs clins d’œil au film devenu culte, notamment à travers des références aux personnages de Jack et Rose. Entre mémoire historique, émotion et technologies numériques, La Légende du Titanic offrira une nouvelle manière de redécouvrir l’un des récits les plus marquants du XXe siècle. L’exposition ouvrira ses portes le 31 mars 2026, mais on vous conseille de réservez vos créneaux sans tarder dès l’ouverture de la billetterie, le 12 février.

La Légende du Titanic

La Villette

211 avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Ouverture le 31 mars 2026.

Du lundi au dimanche jusqu’à 19h.

À partir de 23,75€/adulte et 14€/enfant.

Image en Une : La Légende du Titanic_Exposition à La Villette © Morris Mac Matzen 1807

Mélina Hoffmann