À Paris, ce bar à cocktails du 11e se transforme en scène immersive autour de Mata Hari

Un cocktail à la main, un décor Belle Époque autour de vous, et une intrigue d’espionnage qui se joue à quelques centimètres. Cette expérience théâtrale immersive vous plonge dans une soirée mondaine de 1916, au cœur de l’une des affaires les plus troublantes et mystérieuses du XXe siècle.

Une soirée mondaine pas comme les autres

Pas de théâtre, pas de fauteuil, pas de scène : et pourtant, c’est bien un spectacle vivant que l’on vous emmène découvrir ! Avec un petit voyage dans le temps en prime. Pour cela, direction le 11e arrondissement, dans l’un des meilleurs bars à cocktails de Paris. On pousse la porte, et on se retrouve plongé en septembre 1916, où se tient l’ultime représentation de la danseuse la plus intrigante de la capitale. Après des enchères serrées, les curieux affluent de toute l’Europe : admirateurs, soldats en permission, amateurs d’arts et d’Orient… et même un grand commissaire français. Tous espèrent percer le même mystère : qui est vraiment la mystérieuse Mata Hari ? Et nous sommes l’un d’entre eux.

Vous l’aurez compris, ici, pas de quatrième mur. On prend un verre, on se laisse porter par l’ambiance feutrée du bar Le Vieux Carré, par la musique, le décor, les costumes, on circule librement au milieu des scènes qui se déroulent devant nous et on y participe ! Pendant environ 1h45, on est invité à observer attentivement ce qui se passe, à tendre l’oreille, et à effectuer de petites missions pour tenter de percer à jour les mystères et autres secrets qui se chuchotent ici et là.

La dernière danse de Mata Hari

En 1917, Margaretha Zelle, reconnue coupable d’intelligence avec l’ennemi, est fusillée à Vincennes et entre dans la légende sous le surnom de « danseuse-espionne« . Pourtant, son parcours est bien plus nuancé qu’il n’y paraît. Arrivée à Paris en 1904 pour fuir une vie violente, elle se réinvente, portée par une envie féroce de liberté. Avec l’aide d’un impresario, elle fait naître la légende de Mata Hari, reine des danses aux saveurs d’Orient, véritable coqueluche de la capitale.

Mais la guerre arrive et fait tout s’effondrer. Ruinée, elle accepte de travailler pour les Allemands afin de pouvoir rentrer en France. À son retour, les services français de contre-espionnage lui proposent à leur tour une collaboration. Coincée entre deux camps, utilisée puis accusée de trahison, elle se retrouve au cœur d’un engrenage politique qui la dépasse. Alors, Mata Hari : coupable, innocente, manipulatrice, victime ? En nous donnant accès aux zones d’ombre de l’affaire, cette expérience immersive invite chacun à se faire sa propre opinion.

Le Vieux Carré, décor vivant de ce spectacle immersif

L’autre star de la soirée, c’est Le Vieux Carré. Ce bar à cocktails inspiré de la Nouvelle-Orléans offre un décor idéal pour recréer le Paris de 1916. Rideaux tirés, musique d’époque, costumes soigneusement travaillés, espaces de briefings à l’étage, salon-loge, scènes en huis-clos, recoins pensés pour des conversations à l’abri des regards, et surtout des oreilles curieuses… tout est pensé pour créer une atmosphère feutrée et brouiller la frontière entre présent et passé.

Dans la fiction de 1916, c’est Anna Linjtens qui tient l’établissement d’une main de maître. Le temps de cette soirée immersive, ce sont Anthony Browsky et Renaud Eliazord, également mixologues, qui accueillent l’expérience. Dès le départ, le public est réparti en quatre groupes. Chaque groupe aura sa propre intrigue, sa manière de vivre le moment, et sera guidé tout au long de la soirée par des personnages ayant chacun leurs enjeux et leurs zones d’ombre : le commissaire Georges Ladoux, qui cherche la gloire, l’agent allemande Elisabeth Schraggmüller, l’agent double Vincenzo Moni qui se fait embaucher comme serveur pour « laisser traîner ses oreilles », et Vadim, l’amant pressé par ses dettes. Une cinquième option existe aussi pour ceux qui reviennent vivre l’expérience : un rôle de journaliste, plus libre, qui commence par une interview exclusive et laisse davantage de place à l’investigation.

Chaque billet inclut une consommation à choisir sur une carte créée spécialement pour l’occasion, avec notamment quatre cocktails imaginés pour coller à l’ambiance (dont un sans alcool). Une soirée immersive d’un bout à l’autre, pour vivre une expérience unique et mémorable.

La dernière danse de Mata Hari, l’expérience théâtrale immersive

Le Vieux Carré, 59 rue de Montreuil, Paris 11e.

Du 7 février au 25 avril 2026, les samedis à 16h30, et les mercredis 25 février et 22 avril 2026.

Réservez vos places ici !

Image en Une : La dernière danse de Mata Hari, l’expérience théâtrale immersive © sdcreate

Mélina Hoffmann