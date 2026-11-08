L’Espace entre nous : une exposition de 45 photographes majeurs explore le lien entre l’artiste et son sujet

Comment définir la curieuse rencontre entre les personnes devant et derrière l’objectif d’un appareil photo ? L’image, en ce sens, incarne-t-elle cette distance incommensurable qui sépare deux corps ? Jusqu’au 3 janvier 2027, dans le cadre du bicentenaire de la photographie, le BAL présente « L’Espace entre nous« , une exposition explorant le lien entre le photographe et son sujet. Au fil de 120 tirages issus de la collection du Wilson Centre for photography, le parcours présente 45 artistes majeurs des années 1920 à nos jours, dont Dorothea Lange, André Kertész ou Robert Mapplethorpe.

Le sujet « tel qu’il se tient dans son monde »

« Cinq ans plus tôt, j’aurais pensé qu’il suffisait de photographier un homme, rien de plus. Mais maintenant, je voulais le photographier tel qu’il se tenait dans son monde » : en présentant ainsi son travail photographique, Dorothea Lange pointe d’emblée l’écart qui se joue entre sa perception et celle de son sujet. Pour elle, il est question de saisir le « point de vue » d’une autre personne, de se décentrer pour parvenir à se mettre à sa place. Du moins, autant qu’on le peut.

C’est dans cet « espace » ambigu entre deux corps que le BAL nous fait entrer. Au fil des 45 artistes présentés, les tirages sont souvent accompagnés de textes, retranscrivant les paroles du collectionneur Michael Wilson, de l’écrivain Bertrand Schefer ou des photographes eux-mêmes. Cet éclairage nous permet de mieux comprendre le moment crucial qui se joue lors de la prise de vue, en exposant des démarches différentes : se rapprocher de son sujet ou l’aliéner, le transformer ou saisir son essence, le rendre abstrait ou surréaliste…

45 artistes, 45 regards

L’exposition rassemble des tirages issus d’une même collection, qui peuvent présenter quelques points communs : l’usage majoritaire du noir et blanc et un intérêt certain pour le mystère qui tend parfois vers l’étrange. Toutefois, la comparaison s’arrête là. Certains photographes, comme Chris Killip, Sergio Larrain ou Horace Bristol rejettent explicitement une « neutralité » de l’image pour préférer une histoire personnelle de leur sujet, quitte à déranger : face à deux prisonniers jouant aux dominos dans un centre du Texas, Danny Lyon préfère montrer « ce qui se trouve devant [ses] yeux », plutôt que de chercher à savoir « ce que ces hommes ont fait à l’extérieur ».

À côté de cela, Shoji Ueda photographie sa famille dans des paysages de bord de mer où les étendues infinies et l’absence de contexte les rendent presque surréalistes. Des jeux avec l’étrangeté auxquels participe aussi Tomoko Sawada : en se prenant pour sujet, l’artiste s’amuse à se métamorphoser pour révéler l’espace qui existe entre soi et soi, mais aussi entre l’identité intime et l’identité sociale. Ainsi, au fil des 45 artistes adviennent autant de manières d’être en lien avec le monde.

Le BAL, un centre autour de l’image

Le BAL est un lieu indépendant d’exposition, d’édition et de pédagogie autour de l’image moderne et contemporaine sous toutes ses formes (photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias). Fondé par Diane Dufour et Raymond Depardon en 2010, ce centre culturel situé dans une impasse du 18e arrondissement accueille aussi plus de 2 000 jeunes chaque année, dont ceux issus de l’éducation prioritaire.

Par ailleurs, le BAL abrite une librairie spécialisée dans l’image, rassemblant de nombreux ouvrages, dont des publications du BAL et certaines raretés vendues en un seul exemplaire. Pour profiter de son espace calme, vous pouvez aussi faire escale dans son café à la lumière tamisée qui ressemble à un décor de film… Et si le lieu vous plaît, sachez qu’il a un statut associatif et que vous pouvez le soutenir en y adhérant !

L’Espace entre nous

Lieu : Le BAL, 6 impasse de la Défense, 75018 Paris

Dates : Jusqu’au 3 janvier 2027

Horaires : Mercredi de 12h à 20h, du jeudi au dimanche de 12h à 19h. Fermé le lundi et le mardi.

Tarifs : 10 €. Tarif réduit : 6 €. Voir les conditions de gratuité

Accès : Métro ligne 2 ou 13 (station Place de Clichy)

Adhésion : Devenir Ami du BAL

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Image à la une : Tomoko Sawada, Les débuts No.31, 1997 © Tomoko Sawada, Courtesy of Rose Gallery / Wilson Centre for Photography