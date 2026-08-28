Jusqu’au 10 septembre, le Palais de Tokyo vous ouvre ses portes gratuitement en nocturne

Chaque jeudi soir, le Palais de Tokyo ouvre gratuitement ses portes au public. Jusqu’au 10 septembre 2026, les visiteurs peuvent déambuler librement dans ses salles d’exposition, de 19 heures à minuit, sans réservation. L’occasion de découvrir tout un pan de l’art contemporain.

Une visite gratuite jusqu’à minuit

À Paris, certains musées laissent leurs portes ouvertes aux noctambules. C’est le cas du Palais de Tokyo qui convie le public à venir lui rendre visite tous les jeudis soir jusqu’au 10 septembre 2026. Lors de ces Nocturnes d’été qui se déroulent entre 19 h et minuit, l’entrée dans ses expositions devient entièrement gratuite pour tout le monde, sans avoir besoin d’un billet ou d’une réservation.

Installé avenue du Président-Wilson, dans le 16e arrondissement, le Palais de Tokyo est proche du musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Mais contrairement à son voisin, il ne dispose pas d’un espace d’exposition permanente en accès libre durant toute l’année. Ses entrées restent payantes tout au long de l’année, excepté donc lors de la période estivale. Ses Nocturnes sont donc l’occasion, pour ceux qui n’en ont pas les moyens, de découvrir ses différentes manifestations autour de l’art contemporain.

La programmation à découvrir

Lors de ces Nocturnes d’été gratuites, le Palais de Tokyo accueille notamment la programmation Normes Corps consacrée à la vulnérabilité, au handicap ou aux écarts par rapport aux corps normés. Plusieurs artistes y explorent les représentations à travers des créations de Jesse Darling, Benoît Piéron et Cathy de Monchaux.

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Les visiteurs peuvent également découvrir l’installation This Is Where We Are de l’artiste Joseph Grigely jusqu’au 13 septembre. L’oeuvre s’intéresse notamment à la manière dont les architectures et les lieux culturels peuvent être accessibles aux différents publics. Au-delà des expositions, la Chambre des échos propose aussi un ensemble d’animations gratuites dans le hall, dont Ping City, un projet autour du tennis de table auquel les visiteurs peuvent participer.

La reprise des expositions

Une nouvelle programmation arrivera dès la rentrée. Le Palais de Tokyo proposera notamment l’exposition collective Toi et ta bande, présentée du 21 octobre 2026 au 14 février 2027. À travers une trentaine d’œuvres, le parcours s’intéressera aux artistes et collectifs installés en dehors des métropoles, dans les campagnes, les montagnes ou les territoires insulaires.

La rentrée sera également marquée par l’exposition La Source de la Loire et autres films, consacrée aux films les plus récents de la cinéaste Rose Lowder prenant la nature pour sujet principal. Quant aux familles, elles auront une nouvelle fois rendez-vous dans le hamo, l’espace consacré à l’éducation et à la médiation, pour participer à des ateliers créatifs, des lectures de conte ou des workshops autour de l’art contemporain.

Palais de Tokyo

13 avenue du Président-Wilson, 75016 Paris

Nocturnes gratuites les jeudis jusqu’au 10 septembre 2026

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Image à la une : Vue d’exposition, Jesse Darling, Palais de Tokyo, 03.04.2026 – 13.09.2026 © Quentin Chevrier