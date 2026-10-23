5 artistes qui ont attiré notre attention au salon d’art africain AKAA ouvert ce week-end à Paris

Ce vendredi et ce dimanche, le salon AKAA (Aslo Known As Africa) revient pour sa 11e édition au Carreau du Temple. Dédié à l’art contemporain africain, cet événement rassemble les œuvres de plus d’une centaine d’artistes provenant de l’Afrique, mais aussi des Amériques et des Caraïbes. Parmi eux, voici cinq noms qui ont retenu notre attention.

Dagmar Van Weeghel

Présentée par la galerie This Is Not A White Cube de Lisbonne, Dagmar Van Weeghel expose plusieurs portraits reprenant la luminosité froide de la peinture néerlandaise et les codes des débuts de la photographie. Chaque femme noire, vêtue de robes inspirées du XIXe siècle, adopte une posture aussi mystérieuse que mélancolique. Avec des teintes passées et des effets de flou, la photographe laisse apparaître le mouvement de ses modèles comme des fantômes…

Zanele Muholi

Parmi la sélection de Carole Kvasnevski, on retrouve Zanele Muholi, artiste sud-africaine connue pour son engagement dans la communauté LGBTQI+. Plusieurs portraits de femme jouent ainsi sur des clairs-obscurs très contrastés. Leur visage frontal et leur regard durement porté vers le spectateur semblent l’interpeller. Muholi se définit d’ailleurs comme une « activiste visuelle » souhaitant donner une visibilité à une communauté lesbienne discriminée.

Cristina Escobar

Avec ses Croisières, Cristina Escobar présente une série de dessins au graphite noir dans les espaces de la galerie Olivier Waltman. On y découvre des illustrations miniatures qui montrent tout l’inverse de l’imaginaire des « croisières »… L’artiste s’inspire au contraire d’images d’actualité pour représenter de maigres bateaux en pleine mer où s’entassent des dizaines d’immigrés.

Amadeo Carvalho

Chez Casa Vicência, on découvre les portraits saisissants du peintre Amadeo Carvalho. L’artiste y représente des visages frontaux, fragmentés, au regard interrogateur, dont la peau noire contraste avec les fonds colorés. Les visages morcelés s’ouvrent ci-et-là comme si l’on pouvait les traverser, tandis que les yeux semblent progressivement se perdre derrière les empâtements de peinture. Baptisée Fragments d’identité, cette série de tableaux évoque une mémoire traumatique, celle d’un passé colonial, qui tente de reconstituer un récit.

Anele Pama

Chez Loo&Lou Gallery, le peintre Anele Pama présente une série de scènes de la vie quotidienne dans les townships sud-africains, des quartiers pauvres et insalubres où il a passé son enfance. Les différentes figures y sont représentées en plein travail, dans des cafés ou dans l’intimité de leur habitat. Malgré les conditions difficiles, l’esprit collectif est alors mis en lumière par l’artiste à travers une série de toiles miniatures.

Informations pratiques

AKAA (Aslo Known As Africa)

Lieu : Carreau du Temple, 4 rue Eugène Spueller, 75003 Paris

Dates : Le 23 et le 25 octobre 2026

Horaires : Vendredi et dimanche, 12h-20h. Fermé le samedi en raison de la manifestation.

Tarifs : 16 euros. Tarif réduit : 11 euros.

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Image à la une : Dagmar Van Weeghel, Lys in bloom – Let’s speak in flowers, 2023 © This is not a white cube