Une expo monumentale et gratuite réunit 50 artistes dans ce lieu à Paris

Pendant quelques jours seulement, VIANDALISM investit l’Hôtel Mona Bismarck pour une exposition monumentale réunissant 50 artistes dans un cadre d’exception. Sur 1 000 m², c’est un véritable choc visuel et un rendez-vous incontournable pour les amateurs de street art et d’art contemporain ! On vous en dit plus.

Une expo d’envergure dans un hôtel particulier

Pour sa première manifestation publique, VIANDALISM a choisi de s’installer dans l’Hôtel Mona Bismarck, situé à deux pas du Palais de Tokyo et du Musée d’Art Moderne de Paris. L’exposition se déploie dans les salons de cette demeure historique sur deux niveaux : ici, chaque artiste dispose de son propre espace pour dévoiler son œuvre, en dialogue direct avec l’architecture et les volumes du bâtiment. Le visiteur est invité à déambuler librement entre les univers, dans un parcours pensé pour la découverte, la circulation et la rencontre…

50 artistes réunis entre graffiti et art contemporain

VIANDALISM rassemble 50 artistes issus d’univers multiples : graffiti, abstraction, peinture, sculpture, installation, performance ou encore intervention in situ. C’est un vrai temps fort de la création contemporaine ! Parmi les noms annoncés, on retrouve notamment L’Atlas, figure majeure de la scène urbaine contemporaine, Popay, référence du graffiti parisien, Tanc, maître du geste et de la ligne, mais aussi Skio, Hydrane, India Leire, Caroline Derveaux, Raphaël Federici, Alexis Stephens, Camille Boulard ou encore Caroline Karenine.

Qu’est-ce VIANDALISM ?

Derrière cette exposition, se cache aussi le lancement officiel d’une nouvelle plateforme de leasing d’art contemporain imaginée par Jean-Christophe Filippini : VIANDALISM. L’idée est de permettre aux œuvres de sortir des schémas traditionnels d’acquisition pour investir des lieux de vie, entreprises, espaces privés ou lieux ouverts au public. Avec pour ambition de rendre l’art plus accessible, plus direct et surtout… plus vivant. Alors n’hésitez pas à aller y faire un tour si vous êtes curieux, l’entrée est gratuite les 7 et 8 mai !

VIANDALISM

Hôtel Mona Bismarck

34 avenue de New York, 75016 Paris

Jeudi 7 mai de 10h à 20h et vendredi 8 mai de 10h à 18h

Entrée gratuite sur inscription

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