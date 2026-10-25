Warhol, Basquiat, Haring : leur amitié artistique s’expose gratuitement à Paris

Jusqu’au 18 novembre 2026, Opera Gallery Paris réunit Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat et Keith Haring dans une exposition qui nous plonge au cœur de leur amitié et de leurs influences croisées. L’entrée est gratuite, parfait pour découvrir comment ces trois figures ont nourri leurs imaginaires respectifs et marqué durablement l’histoire de l’art.

Opera Gallery, une galerie tournée vers l’art moderne et contemporain

À deux pas de l’Élysée, au 62 rue du Faubourg Saint-Honoré, la maison Opera Gallery ne manque pas de panache. Fondée en 1994 par Gilles Dyan, elle a tracé sa route de Paris à New York, de Londres à Séoul, avec 16 espaces aux quatre coins du globe. Sa recette ? Faire dialoguer les époques et les styles, des grands noms du XXème siècle aux talents émergents.

Warhol, Basquiat, Haring : trois icônes

Direction le New York des années 1980, ses galeries, ses clubs et ses rues couvertes de graffitis. Andy Warhol est déjà une figure incontournable du pop art, tandis que Jean-Michel Basquiat et Keith Haring incarnent une nouvelle génération qui fait entrer la rue et la culture populaire dans les lieux consacrés à l’art. Trois personnalités, trois styles bien distincts, une même envie de bousculer les conventions.

Plutôt que de juxtaposer trois rétrospectives, « Warhol, Basquiat, Haring. Une amitié artistique » raconte ce qui les rapproche. Une photographie signée Roxanne Lowit, prise en 1985, les réunit tous les trois et donne le ton : ici, il est autant question de complicité et d’admiration mutuelle que de peinture. Car derrière les œuvres, il y a des rencontres, des échanges et une scène new-yorkaise où les idées circulent aussi vite que les images.

Des influences qui fusent dans les deux sens

Leurs univers étaient déjà bien affirmés avant qu’ils ne se rencontrent. Avec ses couleurs franches, ses motifs répétés et ses clins d’œil à la publicité, aux célébrités et aux objets du quotidien, Warhol fait entrer la culture de masse dans les musées. Basquiat peint de façon instinctive, entre mots, symboles, références historiques et figures griffonnées. Haring, lui, fait du dessin un langage universel, avec ses silhouettes en mouvement. Mais ces mondes ne sont jamais restés étanches. Warhol et Basquiat ont peint ensemble, à quatre mains, au début des années 1980. Quant à Haring, l’exposition remet en lumière son rôle de catalyseur au sein du trio.

Dans l’exposition : de la rue à la galerie

La rue, le métro, la pub, la musique : la galerie a convoqué tout ce qui a fait basculer l’art vers la culture populaire. Pour donner corps à cette amitié, elle réunit une sélection de peintures et d’œuvres sur papier réalisées entre 1979 et 1989. La scénographie de Cécile Degos fait le reste et accompagne ce dialogue en permettant de mieux saisir ce qui relie ces univers. Côté Warhol, Multicolored Retrospective (Reversal Series) (1979) revisite ses motifs emblématiques, de la Joconde à Marilyn Monroe, sans oublier la célèbre boîte de soupe Campbell’s. Un concentré de pop art, où la répétition et le détournement des images interrogent notre rapport à la célébrité et à la consommation. Changement d’énergie avec Batman (1983) de Basquiat. Sur papier, le super-héros devient un motif à la fois populaire et chargé de références, traversé par la patte de l’artiste. Enfin, TV Dog (1982) de Keith Haring déploie son univers graphique immédiatement identifiable. Sous son apparente simplicité se cache un regard incisif sur les médias et la société contemporaine. Trois œuvres, trois signatures visuelles, trois façons de s’emparer des images de leur époque.

Une amitié qui a changé le regard sur l’art contemporain

Au-delà des œuvres, l’exposition raconte une époque où les frontières entre la rue, les galeries et les musées sont devenues de plus en plus poreuses. Basquiat et Haring ont fait entrer le graffiti et la culture urbaine dans le monde de l’art, Warhol avait déjà prouvé qu’une image populaire pouvait en devenir un sujet à part entière. Leur amitié n’efface ni leurs différences ni leurs trajectoires, mais elle rappelle combien la création se nourrit des rencontres et de l’émulation collective.

À voir gratuitement jusqu’au 18 novembre chez Opera Gallery Paris, pour se souvenir qu’une révolution artistique se joue parfois autant dans les ateliers et dans les rues que dans les musées.

Infos pratiques :

Exposition « Warhol, Basquiat, Haring. Une amitié artistique »

Adresse : Opera Gallery, 62 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris

Dates : Jusqu’au 18 novembre 2026

Horaires : Tous les jours de 10h à 19h (sauf le dimanche 11h à 19h)

Tarifs : Exposition Libre et Gratuite

Photo de couverture : Jean -Michel Basquiat, Andy Warhol, and Keith Haring photographed by ©Roxanne Lowit, 1985.

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