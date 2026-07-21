Invader : le célèbre street-artiste dissémine 32 nouvelles créations dans le parc de la Villette

Cet été 2026, la Villette est LE lieu consacré à l’art urbain. En dialogue avec les expositions Beyond the street de la Grande Halle et Video Games & Music de la Philharmonie de Paris, le street-artiste Invader a décidé d’envahir le parc de ses fameuses oeuvres en mosaïque. Vous avez jusqu’au 30 août 2026 pour trouver 32 créations dans cette grande piste de jeu intitulée Invasion of La Villette.

Un jeu de piste à la Villette

Vous avez sûrement déjà croisé ses petites créatures pixelisées sur les murs de la ville, tirées tout droit de l’univers du jeu vidéo Space Invaders. Depuis 1990, le street-artiste français Invader investit l’ensemble des arrondissements de Paris, sa ville natale. Une invasion qui va se poursuivre durant tout l’été au nord de la capitale, dans le vaste parc de la Villette. Jusqu’à la fin du mois d’août, Invasion of La Villette vous fait découvrir 32 nouvelles mosaïques posées entre les Folies, le Trabendo, le 211 et les bords du canal de l’Ourcq.

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Mais ces petites bêtes rouges aux yeux hagards ne seront pas si faciles à trouver… Invader vous invite ainsi à partir à leur recherche, dans une sorte de grand jeu de piste. Jetez un œil dans tous les recoins, sur les quais, les escaliers, les bâtiments industriels, les passerelles, les poteaux, les bords de l’eau… Malgré leur couleur exubérante, ces oeuvres en mosaïques se dissimulent malicieusement dans le paysage !

Un dialogue avec les expositions

Cet été, Invader n’a pas choisi par hasard le parc de la Villette comme terrain d’exploration. Le site regroupe à lui tout seul deux grandes expositions autour de l’art urbain et du jeu vidéo. D’un côté, la Grande Halle présente l’exposition Beyond the Streets, qui retrace l’histoire du mouvement en regroupant les oeuvres de plus d’une centaine d’artistes internationaux. Créations inédites, pièces pionnières, documents d’archives et installations vous attendent dans ce parcours de 3 600 m2.

En face, la Philharmonie entre elle aussi dans la thématique, puisqu’elle présente jusqu’au 1er novembre 2026 l’exposition Video Games & Music, un dialogue de plusieurs décennies entre la musique et le jeu vidéo. En un demi-siècle, cet art marginal a expérimenté tous les genres musicaux, en passant du 8 bits aux orchestres symphoniques. Le parcours traverse cette histoire singulière à travers une sélection de 20 jeux, d’artworks, de consoles, d’instruments, de photographies et vidéos.

La longue série des Space Invader

Amoureux de Paris, Invader a lancé son invasion depuis sa toute première création urbaine réalisée en 1998, près de la place de la Bastille. Cette œuvre, désormais recouverte, cimente son attachement à la ville qu’il n’a eu de cesse d’explorer à travers la même série : chaque mosaïque reprend la forme des aliens pixelisés du jeu vidéo Space Invader créé par la société japonaise Taito, sorti dès 1978. Véritable « hacker de l’espace public », Invader ne s’est pas arrêté à Paris : en 2026, on considère que l’artiste a réalisé 4 407 mosaïques disséminées dans 87 lieux différents du monde entier… et ce n’est pas prêt de se terminer !

Invasion of La Villette

Parc de la Villette, 75019 Paris

Jusqu’au 30 août 2026

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Image à la une : © Invader